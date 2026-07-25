OFICIAL Andrei Coubiș este noul jucător al lui Lincoln City! U Cluj a făcut anunțul

Andrei Coubiș este noul jucător al lui Lincoln City! U Cluj a făcut anunțul Superliga
SPORT.RO
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FC Universitatea Cluj a ajuns la un acord cu Lincoln City pentru transferul jucătorului Andrei Coubiş (22 de ani).

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Mutarea fundaşului central la echipa care va evolua în acest sezon în Championship, eşalonul secund din fotbalul englez, reprezintă un record din punct de vedere financiar pentru club, anunţă U Cluj

Venit la ”U” la începutul acestui an, sub formă de împrumut de la Sampdoria, Coubiş s-a integrat imediat în formaţia pregătită de Cristiano Bergodi şi a devenit un om de bază al „Şepcilor roşii”.

Andrei Coubiș este noul jucător al lui Lincoln City

Stopper-ul crescut de AC Milan a debutat în succesul cu Unirea Slobozia din 24 ianuarie şi încă de atunci şi-a câştigat statutul de „stâlp” al apărării.

Coubiş şi-a deschis apetitul ofensiv în deplasarea de la Botoşani, unde a pasat decisiv la primul gol al meciului. Au urmat şi golurile, astfel că, în mai puţin de două săptămâni, fundaşul central a marcat de două ori în poarta Oţelului, atât în partida de campionat, cât şi în confruntarea din grupele Cupei României.

„FC Universitatea Cluj a ajuns la un acord cu Lincoln City pentru transferul fundașului central Andrei Coubiș (22 de ani) la echipa care va evolua în acest sezon în Championship, eșalonul secund din fotbalul englez”, a transmis U Cluj.

Prestaţiile tânărului apărător i-au adus şi prima convocare în echipa naţională a României de seniori, pentru care a debutat în amicalul cu Slovacia din ultima zi a lunii martie.

Chiar dacă nu a mai înscris, Coubiş a rămas la fel de important în angrenajul Universităţii Cluj şi în play-off, unde a lipsit într-o singură partidă, scrie News.ro.

De asemenea, internaţionalul român a mai strâns alte două prezenţe pentru „tricolori” în luna iunie, în partidele amicale cu Georgia şi Ţara Galilor.

În vara acestui an, Universitatea Cluj a achitat clauza de cumpărare a lui Andrei Coubiş, care a fost integralist în prima manşă a dublei cu Dinamo Kiev.

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