De ce a dezamăgit Eddy Gnahore în meciul cu Auda. Explicațiile lui Mihai Stoica

Eddy Gnahore a început ca titular partida disputată pe Stadionul Steaua , în turul al doilea preliminar din UEFA Conference League , încheiată cu eșecul roș-albaștrilor, scor 2-3, în fața formației letone FK Auda . După o evoluție sub nivelul așteptărilor, mijlocașul a fost înlocuit de staff-ul tehnic la finalul primei reprize.

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Deficit de pregătire și o accidentare în timpul jocului

Mihai Stoica a clarificat situația jucătorului. Potrivit oficialului, Gnahore se confruntă cu o lipsă acută a pregătirii fizice, accentuată de absența de la antrenamente pe parcursul lunii iunie, dar și cu anumite probleme de ordin personal. Mai mult, francezul a părăsit terenul acuzând dureri.

„Gnahore, de pe 29 mai, nu s-a mai antrenat. Mai avem puţin şi ieşim din iulie. A venit, a avut probleme mari personale. A făcut câteva antrenamente cu echipa. A ieşit accidentat, a fost lovit. Duminică, cred că nu poate juca”, a spus Mihai Stoica la Prima Sport.

Conducerea clubului așteaptă ca mijlocașul să își rezolve situațiile din afara fotbalului și să recupereze pregătirea fizică pentru a atinge ritmul de joc necesar.