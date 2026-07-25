De ce a dezamăgit Eddy Gnahore în meciul cu Auda. Explicațiile lui Mihai Stoica

De ce a dezamăgit Eddy Gnahore în meciul cu Auda. Explicațiile lui Mihai Stoica Conference League
SPORT.RO
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Mijlocașul francez a fost schimbat la pauza înfrângerii cu FK Auda, iar oficialii de la FCSB au scos la iveală dificultățile pe care le-a traversat.

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Eddy GnahoreFCSBMihai Stoica
Din articol

Eddy Gnahore a început ca titular partida disputată pe Stadionul Steaua, în turul al doilea preliminar din UEFA Conference League, încheiată cu eșecul roș-albaștrilor, scor 2-3, în fața formației letone FK Auda. După o evoluție sub nivelul așteptărilor, mijlocașul a fost înlocuit de staff-ul tehnic la finalul primei reprize.

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Eddy Gnahore
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Deficit de pregătire și o accidentare în timpul jocului

Mihai Stoica a clarificat situația jucătorului. Potrivit oficialului, Gnahore se confruntă cu o lipsă acută a pregătirii fizice, accentuată de absența de la antrenamente pe parcursul lunii iunie, dar și cu anumite probleme de ordin personal. Mai mult, francezul a părăsit terenul acuzând dureri.

„Gnahore, de pe 29 mai, nu s-a mai antrenat. Mai avem puţin şi ieşim din iulie. A venit, a avut probleme mari personale. A făcut câteva antrenamente cu echipa. A ieşit accidentat, a fost lovit. Duminică, cred că nu poate juca”, a spus Mihai Stoica la Prima Sport.

Conducerea clubului așteaptă ca mijlocașul să își rezolve situațiile din afara fotbalului și să recupereze pregătirea fizică pentru a atinge ritmul de joc necesar.

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