Fost jucător la ambele echipe, Flavius Stoican (49 de ani) anticipează un duel închis între cele două rivale și îi dă pe olteni favoriți.

Cinci victorii, trei remize și două înfrângeri au înregistrat bucureștenii pe prima scenă în 2026 din postura de gazde. De partea cealaltă, în acest an calendaristic, oltenii s-au impus în patru dintre cele 10 deplasări din Superligă, iar de alte patru ori au terminat la egalitate.

Flavius Stoican: ”Cred că va fi un meci închis”

„Prevăd un duel echilibrat, chiar dacă Universitatea Craiova pare favorită. Nu este cazul în acest duel, este un derby, un meci al marilor orgolii. Eu, ca telespectator, aș vrea să văd multe goluri. Dar cred că va fi un meci închis, sunt aproape convins de acest lucru.

Ambele echipe vin după eșecuri, chiar dacă în competiții diferite. Dar Dinamo a lăsat o impresie bună ca și joc, deși a pierdut la Ploiești. Nu va fi cu nimic mai prejos decât Craiova", a spus Stoican, potrivit GSP.ro.

”Câinii” au început cu stângul noul sezon din Superliga României, scor 0-1 în deplasare cu Petrolul Ploiești, iar acum sunt în fața unui examen dificil: la București vine campioana României, Universitatea Craiova.

De partea cealaltă, Craiova a debutat în noul sezon din Superliga cu o victorie răsunătoare, scor 4-0 cu UTA Arad pe teren propriu. Ultima partidă disputată de olteni a fost, însă, în UEFA Champions League, scor 0-1 la Sofia, cu Levski.