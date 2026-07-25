UPDATE, 25 iulie: David Cosma Cristofor va pleca din pole-position

Cu 8 podiumuri în primele 9 curse ale sezonului, pilotul român David Cosma Cristofor este unul dintre favoriții etapei de la Mugello din Campionatul Italian de Formula 4

După un început de sezon remarcabil în care a urcat pe podium de 8 ori în primele 9 curse, pilotul român David Cosma Cristofor se numără printre marii favoriți ai etapei din acest weekend de pe circuitul de la Mugello, din Campionatul Italian de Formula 4, “pepiniera” Formulei 1.

România se mândrește cu pilotul-senzație: David Cosma Cristofor!

Aflat la volanul monopostului PREMA Racing, una dintre cele mai de succes echipe din motorsportul mondial, David s-a remarcat prin viteză, constanță și maturitate, reușind să se afle în lupta pentru podium la fiecare etapă disputată până acum. Performanțele sale îl mențin în cursa pentru primele poziții ale clasamentului general într-un sezon foarte disputat, care reunește o grilă record de 50 de piloți din 27 de țări.

Circuitul de la Mugello este considerat unul dintre cele mai tehnice și spectaculoase trasee din calendarul Formulei 4, iar cele trei curse programate în acest weekend pot avea un rol important în economia campionatului, recunoscut drept una dintre cele mai importante platforme de formare pentru viitorii piloți din Formula 1.

„Sunt nerăbdător să revin pe circuit la Mugello. Primele etape ne-au oferit încredere și am demonstrat că avem ritmul necesar pentru a lupta pentru podium. Împreună cu echipa am pregătit foarte bine acest weekend, iar obiectivul este să continuăm seria podiumurilor și să acumulăm cât mai multe puncte în clasament”, a declarat David Cosma Cristofor, considerat unul dintre cei mai promițători piloți din Formula 4.

După trei etape foarte solide, pilotul român își propune să continue parcursul excelent din prima parte a sezonului și să confirme forma care l-a transformat într-unul dintre cei mai constanți piloți ai campionatului.

Weekendul competițional de la Mugello debutează vineri cu antrenamentele și calificările, urmând ca cele trei curse să se desfășoare sâmbătă și duminică.

David Cosma Cristofor în sezonul 2026:

* 8 podiumuri în primele 9 curse din Campionatul Italian de Formula 4;

* Pilot PREMA Racing, una dintre cele mai titrate echipe din motorsportul de juniori;

* În lupta pentru primele poziții ale clasamentului general;

* Etapa de la Mugello reprezintă runda a patra a sezonului 2026.

VIDEO EXCLUSIV David Cosma Cristofor, la Poveștile Sport.ro