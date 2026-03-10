Competiția este transmisă în România exclusiv pe VOYO, inclusiv Final Four-ul programat în perioada 22–24 mai 2026.

Fenerbahce Beko și-a consolidat poziția de lider după victoria clară cu AS Monaco Basket, scor 88-70.

Paris Basketball a câștigat în deplasare cu Baskonia, scor 97-81, și continuă să urce în clasament.

Real Madrid Baloncesto s-a impus pe teren propriu în fața lui Virtus Bologna, scor 92-84, și rămâne în lupta pentru primele poziții.

Olimpia Milano a produs surpriza etapei și a învins-o pe FC Barcelona cu 87-84.

Olympiacos BC a câștigat derby-ul Greciei cu Panathinaikos BC, scor 86-80.

Zalgiris Kaunas a obținut o victorie importantă pe teren propriu în fața lui Valencia Basket, scor 91-87.

Bayern Munich a câștigat în deplasare cu Crvena Zvezda, scor 85-80 și ASVEL Lyon-Villeurbanne s-a impus surprinzător pe terenul lui Anadolu Efes, scor 91-88.

Cum arată clasamentul după 30 de etape