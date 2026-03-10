- Competiția este transmisă în România exclusiv pe VOYO, inclusiv Final Four-ul programat în perioada 22–24 mai 2026.
Fenerbahce Beko și-a consolidat poziția de lider după victoria clară cu AS Monaco Basket, scor 88-70.
Paris Basketball a câștigat în deplasare cu Baskonia, scor 97-81, și continuă să urce în clasament.
Real Madrid Baloncesto s-a impus pe teren propriu în fața lui Virtus Bologna, scor 92-84, și rămâne în lupta pentru primele poziții.
Olimpia Milano a produs surpriza etapei și a învins-o pe FC Barcelona cu 87-84.
Olympiacos BC a câștigat derby-ul Greciei cu Panathinaikos BC, scor 86-80.
Zalgiris Kaunas a obținut o victorie importantă pe teren propriu în fața lui Valencia Basket, scor 91-87.
Bayern Munich a câștigat în deplasare cu Crvena Zvezda, scor 85-80 și ASVEL Lyon-Villeurbanne s-a impus surprinzător pe terenul lui Anadolu Efes, scor 91-88.
Cum arată clasamentul după 30 de etape
- Fenerbahce Beko – 22 victorii / 7 înfrângeri
- Valencia Basket – 20 victorii / 10 înfrângeri
- Olympiacos BC – 19 victorii / 10 înfrângeri
- Real Madrid Baloncesto – 19 victorii / 11 înfrângeri
- Hapoel Tel Aviv BC – 17 victorii / 11 înfrângeri
- Žalgiris Kaunas – 17 victorii / 13 înfrângeri
- Crvena Zvezda – 17 victorii / 13 înfrângeri
- FC Barcelona Bàsquet – 17 victorii / 13 înfrângeri
- AS Monaco Basket – 16 victorii / 14 înfrângeri
- Panathinaikos BC – 16 victorii / 14 înfrângeri
- Dubai Basketball – 15 victorii / 14 înfrângeri
- Olimpia Milano – 15 victorii / 15 înfrângeri
- Maccabi Tel Aviv – 14 victorii / 15 înfrângeri
- Virtus Bologna – 13 victorii / 17 înfrângeri
- Bayern Munich Basketball – 13 victorii / 17 înfrângeri
- Paris Basketball – 11 victorii / 18 înfrângeri
- Partizan Belgrad – 9 victorii / 20 înfrângeri
- Baskonia – 9 victorii / 21 înfrângeri
- Anadolu Efes – 9 victorii / 21 înfrângeri
- ASVEL Lyon-Villeurbanne – 8 victorii / 22 înfrângeri