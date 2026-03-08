Real Madrid se gândește de acum ce mutări să facă în vară, la finalul acestui sezon, în următoarea campanie de transferuri. Își dorește să îl aducă și pe unul dintre cei mai apreciați fotbaliști de la mijlocul terenului.

Este vorba de unul dintre cei mai lăudați mijlocași din Premier League: a pus ochii pe Sandro Tonali (25 de ani), în acest moment legitimat la Newcastle United, în prima ligă din Anglia, campionat care se vede LIVE și în exclusivitate în România pe VOYO!

Real Madrid, interesată de Sandro Tonali

În cazul în care Real Madrid va lua cu adevărat în considerare mutarea lui Tonali, atunci Newcastle nu-l va da ieftin pe fotbalistul care mai are contract până în 2028.

În presa din Anglia se vorbește despre o sumă de peste 100 de milioane de euro cu care s-ar mulțumi Newcastle pentru cedarea lui Sandro Tonali, în condițiile în care clubul din Premier League a plătit 60 de milioane pentru transferul fotbalistului în 2023, de la AC Milan.

La Newcastle, Sandro Tonali a bifat 101 apariții în toate competițiile, și-a trecut numele pe tabela de marcaj de 10 ori și, pe deasupra, a oferit și noă pase decisive.

Sandro Tonali, de la Newcastle, a fost suspendat din cauza pariurilor

Tonali fusese suspendat pentru un an, în toamna anului 2023, pentru participarea în pariuri ilegale, dar pedeapsa a fost ulterior redusă cu două luni, fotbalistul achitând și o amendă de 200.000 de euro, după ce și-a recunoscut vina în fața Federației Engleze de Fotbal.

Acesta a primit tratament psihologic pentru a scăpa de dependența de jocuri de noroc, s-a antrenat cu conștiinciozitate și a fost un mare câștig pentru trupa lui Eddie Howe încă din vara anului 2024.