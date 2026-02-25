Caracterizare măgulitoare făcută de Ivan Rakitic

Stoperul Luka Vuskovic a fost împrumutat la Hamburger SV, echipa care se află pe locul al 11-lea în Bundesliga și care a ajuns până optimile de finală ale Cupei Germaniei. Acesta a bifat 21 de prezențe și 4 goluri pentru "Die Rothosen" și se anunță ca un posibil titulat al echipei londoneze, în stagiunea următoare.

În condițiile în care Ben Davies (32 de ani) își termină contractul în vara viitoare, iar Radu Drăgușin (24 de ani) și Cristian Romero (27 de ani) ar putea fi vânduți în următoarea perioadă de mercato, Tottenham se va baza pe postul de fundaș central pe Kevin Danso (27 de ani), Micky van de Ven (24 de ani), Kota Takai (21 de ani / împrumutat acum la Borussia Monchengladbach), Dante Cassanova (21 de ani), Ashley Phillips (20 de ani / împrumutat acum la Stoke City) și Luka Vuskovic (19 ani).

Deși Bayern Munchen, Borussia Dortmund, Real Madrid și Liverpool și-au arătat interesul pentru transferul lui Vuskovic, acesta se va întoarce la Tottenham. Compatriotul Ivan Rakitic spune că "toată Europa vorbește despre el acum. Are tot ce-i trebuie pentru a deveni cel mai bun fundaș central din lume. Sunt curios să văd cât va reuși Tottenham să-l păstreze, pentru că, în opinia mea, este deja pregătit să meargă la cele patru sau cinci cluburi de top din Europa".

Puștiul este văzut ca un viitor om de bază al naționalei croate, fiind considerat de același calibru cu predecesorii Igor Tudor, Slaven Bilic, Josip Simunic, Vedran Corluka, Robert Kovac, Dejan Lovren, Domagoj Vida sau Josko Gvardiol.

Vuskovic se trage dintr-o familie de fotbaliști

Luka Vuskovic (19 ani / 193 cm) este născut la Split și a jucat la Hajduk Split (2023, 2025), Radomiak Radom (2024 / împrumutat), Westerlo (2025 / împrumutat), Tottenham (2025-prezent) și Hamburger SV (2025-2026 / împrumutat. Este cotat la 40 milioane de euro, are selecții pentru toate naționalele de juniori și tineret ale Croației și a debutat sub comanda lui Zlatko Dalic la reprezentativa de seniori, în victoria cu 5-1 contra Cehiei, din preliminariile CM 2026.

Tatăl său, Danijel (45 de ani), a jucat ca fundaș pentru echipe ca Hajduk Split, Sibenik, Rijeka, Zadar sau Dugopolje și a fost timp de un deceniu antrenor la academia lui Hajduk Split. Fratele său, Mario (24 de nai), este fundaș la Hamburger SV. Bunicul său, Mario, a jucat pentru Hajduk Split, Go Ahead Eagles, Heerenveen și NK Omis, iar străbunicul Marko a jucat pentru Hajduk Split și a fost conducător al clubului. Verii săi, Moreno (22 de ani / Zmaj Makarska) și Vito (21 de ani / NK Rudes), sunt și ei fotbaliști, la fel ca unchiul Ronald.

