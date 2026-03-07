Portarul roș-albaștrilor a fost trecut pe banca de rezerve pentru a-i face loc goalkeeper-ului under-21, Matei Popa, astfel încât FCSB să lupte pentru play-off doar cu jucători de câmp experimentați.

Ioan Becali: ”Târnovanu trebuie să meargă frumos cu o ofertă, pe care i-o voi aduce eu în vară!”

Planul lui Gigi Becali nu a ieșit, iar FCSB nu a obțiut calificarea în play-off, astfel că echipa campioană din ultimele două sezoane va juca în premieră în play-out.

Totuși, se pare că Matei Popa va continua să apere poarta roș-albaștrilor, spre nemulțumirea lui Ștefan Târnovanu, care și-ar fi dorit să joace. Când a aflat că nu va mai apăra, Târnovanu a transmis clar că vrea să plece, însă Gigi Becali i-a spus clar că nu are nicio șansă să plece în iarnă.

Ioan Becali, agentul portarului, a declarat că în vară va aduce o ofertă pentru Târnovanu, astfel încât să își poată face ieșirea din scenă de la FCSB și să semneze cu o nouă echipă.

Rămâne de văzut dacă planul renumitului agent se va concretiza, având în vedere că Ștefan Târnovanu mai are contract până în vara anului 2028 și totul depinde de decizia pe care o va lua Gigi Becali.

”Târnovanu trebuie să meargă frumos cu o ofertă, pe care i-o voi aduce eu în vară. Nu știu cât va fi. 2 milioane, 1,8 milioane… ‘Uite oferta scrisă aici’. Du-te la patron și spune-i: ‘Nea Gigi, ai mai făcut matale drum altora, fă-mi și mie, că și așa am fost amărât și supărat că nu am jucat’.

Să nu zică Gigi că am eu treabă. Că dacă zic eu de 2-3, el zice 5 (n.r. – milioane). Dacă îi zic 5, el zice 8. ‘Nu pleacă, Giovanni!’ Așa că ia du-te Târnovanu! O să mergem și la nuntă la el. Ne-a dat invitațiile. La Iași face nunta. Are o prietenă de mulți ani”, a spus Ioan Becali la Fanatik.