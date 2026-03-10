OFICIAL Marko Dugandzic a fost prezentat la noua echipă

Marko Dugandzic a fost prezentat la noua echipă Fotbal extern
Marko Dugandzic a fost prezentat oficial la noua sa echipă. 

Marko DugandzicRapidLevski SofiaTransfer
Au trecut doi ani și jumătate de când Marko Dugandzic impresiona la Rapid și era golgheter în Superliga României.

Marko Dugandzic, prezentat oficial la Levski Sofia

Giuleștenii l-au vândut în Arabia Saudită, la Al-Tai, dar după un an și jumătate, acesta a ajuns la FC Seoul, în Coreea de Sud. Atacantul a rămas liber de contract la începutul acestui an, însă a reușit să își găsească echipă în ultimele zile.

Atacantul croat a semnat pe patru luni cu Levski Sofia, însă va avea posibilitatea să își prelungească înțelegerea dacă totul va merge bine. Marți seară, bulgarii au făcut anunțul oficial.

Levski Sofia l-a transferat pe atacantul Marko Dugandzic. Fotbalistul a trecut cu succes examinările medicale și a semnat un contract cu clubul până la finalul sezonului 2025/26.

Levski îi urează bun venit lui Marco Dugandzic pe stadionul Georgi Asparuhov și îi urează multe victorii, goluri și momente fericite alături de tricoul albastru”, a fost anunțul oficial făcut de clubul bulgar.

Levski Sofia este lider în campionatul Bulgariei

