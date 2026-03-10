Au trecut doi ani și jumătate de când Marko Dugandzic impresiona la Rapid și era golgheter în Superliga României.

Marko Dugandzic, prezentat oficial la Levski Sofia

Giuleștenii l-au vândut în Arabia Saudită, la Al-Tai, dar după un an și jumătate, acesta a ajuns la FC Seoul, în Coreea de Sud. Atacantul a rămas liber de contract la începutul acestui an, însă a reușit să își găsească echipă în ultimele zile.

Atacantul croat a semnat pe patru luni cu Levski Sofia, însă va avea posibilitatea să își prelungească înțelegerea dacă totul va merge bine. Marți seară, bulgarii au făcut anunțul oficial.

”Levski Sofia l-a transferat pe atacantul Marko Dugandzic. Fotbalistul a trecut cu succes examinările medicale și a semnat un contract cu clubul până la finalul sezonului 2025/26.

Levski îi urează bun venit lui Marco Dugandzic pe stadionul Georgi Asparuhov și îi urează multe victorii, goluri și momente fericite alături de tricoul albastru”, a fost anunțul oficial făcut de clubul bulgar.