După 17 etape, formația din Ghencea ocupă doar locul 8, cu 30 de puncte, la egalitate cu Metalul Buzău, iar problemele din defensivă au devenit evidente.



Steaua a primit nu mai puțin de 23 de goluri, cele mai multe dintre echipele clasate în primele 14 poziții, în ciuda unui atac care a reușit să marcheze de 30 de ori. În acest context, conducerea clubului a decis să acționeze în această iarnă.



CSA Steaua vrea să aducă un fundaș



Din informațiile Sport.ro, „militarii” plănuiesc să renunțe la trei jucători tineri, iar din economiile salariale să încerce aducerea unui fundaș central, cel mai probabil din străinătate, pentru a întări compartimentul defensiv. Primul pas a fost deja făcut.



Așa cum Sport.ro a prezentat în urmă cu câteva zile, Iannis-Cristian Pletea, portar în vârstă de 19 ani, abia revenit din împrumutul la CSM Alexandria, va fi din nou cedat, tot sub formă de împrumut, pentru a acumula experiență la nivel de seniori. Planul conducerii este ca Pletea să ajungă tot la formația din Teleorman, aflată pe locul 4 în Liga 3, Seria E, cu 28 de puncte după 16 etape.



Totodată, Steaua a făcut loc pentru un nou fundaș central după despărțirea de Nestorly Lumbu. Fundașul central francez, în vârstă de 28 de ani, adus în Ghencea în vara trecută, a părăsit clubul zilele trecute. Acesta a bifat 14 apariții în tricoul roș-albastru în actualul sezon al Ligii 2.



Din informațiile site-ului nostru, următorul fundaș central pe care Steaua intenționează să îl aducă va fi, cel mai probabil, tot un jucător străin și va veni liber de contract, pentru a se încadra în bugetul clubului.



Steaua București se va reuni luni, 12 ianuarie, când va începe pregătirea pentru a doua parte a sezonului, una în care „militarii” speră să se apropie din nou de zona de top a clasamentului.

