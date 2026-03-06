Antrenorul lui FC Barcelona, Hansi Flick, este încrezător că echipa sa nu va fi afectată de accidentări, în timp ce se pregătește s-o întâlnească pe Athletic Bilbao sâmbătă, cu scopul de a-și menține avansul față de Real Madrid în fruntea clasamentului La Liga, scrie Reuters, citat de Agerpres.

Ultimele noutăți despre ce se întâmplă la FC Barcelona au fost furnizate de Hansi Flick

Doi fundași ai Barcei, Jules Kounde și Alejandro Balde, s-au accidentat în timpul victoriei cu 3-0 împotriva lui Atletico Madrid în semifinala Cupei Spaniei de marți, un rezultat care nu a fost suficient pentru a recupera un deficit de patru goluri din prima manșă.Mijlocașii Frenkie de Jong și Gavi rămân și ei indisponibili, dar atacantul Robert Lewandowski este apt pentru meciul cu Athletic.

''Astfel de lucruri se întâmplă. Nu sunt fericit'', a declarat Flick reporterilor vineri. ''Trebuie să discutăm despre ce putem îmbunătăți. Aceasta este întotdeauna responsabilitatea mea. Nu este responsabilitatea personalului medical sau a fizioterapeuților - este responsabilitatea mea. Vreau să vorbesc cu medicii, fizioterapeuții și staff-ul tehnic ca să văd ce putem face mai bine. Este vorba despre gestionarea echipei și nu este plăcut, mai ales într-un moment atât de crucial. Dar suntem optimiști. Acest lucru le oferă și altor jucători oportunitatea de a arăta cât de buni sunt'', a adăugat el.

Înfrângerea șocantă a lui Real, scor 0-1, acasă, în fața lui Getafe, de luni, a lăsat liderul Barca cu patru puncte avans după 26 de meciuri. Athletic ocupă locul nouă.''Mai este mult până la sfârșitul lunii mai. Mai sunt multe meciuri rămase. Marți am avut încă două accidentări... Trebuie să ne descurcăm și să mergem mai departe. Trebuie să rămânem optimiști în privința lucrurilor pe care nu le putem schimba'', a afirmat Flick.

Deși Barca nu a reușit să ajungă în finala Cupei Spaniei, Flick a spus că a fost foarte încurajat de evoluția echipei.''În cele din urmă nu a fost suficient și trebuie să acceptăm asta. Dar sentimentul meu este că suntem la un nivel foarte înalt - și asta ar trebui să ne dea încredere'', a adăugat germanul.