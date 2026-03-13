Transferul de 40 de milioane de euro pus la cale de FC Barcelona prinde contur

Luka Vuskovic (19 ani) impresionează la Hamburg, formație la care este împrumutat de Tottenham până la finalul acestui sezon. Cota sa de piață a crescut, iar acum este evaluat la 40 de milioane de euro.

Luka Vuskovic ar putea semna cu FC Barcelona

Hamburg vrea să-l transfere definitiv, dar ”pe fir” a intrat Barcelona, care ia o opțiune serioasă pentru a obține semnătura fundașului croat. Publicația catalană Sport scrie că negocierile dintre cele două părți capătă contur.

”Cheia” ar putea fi Pini Zahavi, impresarul lui Vuskovic, care îi reprezintă pe Hansi Flick și Robert Lewandowski. Dacă mutarea se va concretiza, aceasta va fi pentru 40 de milioane de euro.

Ar fi o afacere excelentă pentru Tottenham, în contextul în care fundașul croat, care a prins și două meciuri la naționala țării sale, a fost transferat în vara anului trecut de la Hajduk Split pentru 11 milioane de euro.