Barcelona a rezolvat primul transfer al verii.

la liga, Barcelona, Anthony Gordon
Barcelona vrea să își întărească echipa în această vară, pentru a-i construi lui Hansi Flick o echipă capabilă să se bată la Champions League.

Catalanii au rezolvat deja prima mutare a verii, iar jucătorul urmează să zboare către Barcelona cât de curând.

Prima mutare a verii de la Barcelona: catalanii transferă din Premier League

Barcelona a rezolvat transferul lui Antony Gordon de la Newcastle, după cum a informat jurnalistul italian Fabrizio Romano.

Catalanii îi vor achita echipei din Premier League 70 de milioane de euro, iar 10 milioane de euro ar urma să fie plătiți sub formă de bonusuri.

Catalanii și-l doresc pe fotbalistul englez pentru a acoperi poziția de extremă stânga, unde Barcelona îl are doar pe Raphinha, după ce împrumutul lui Rashford s-a încheiat. Gordon poate acoperi și poziția de atacant central și ar putea fi un înlocuitor pentru Robert Lewandowski.

Bayern Munchen și Liverpool au fost interesate de jucătorul lui Newcastle, dar acesta a ales Barcelona și va evolua pe Camp Nou.

46 de meciuri, 17 goluri și cinci pase decisive sunt cifrele lui Anthony Gordon în tricoul lui Newcastle în acest sezon.

Fotbalistul de 25 de an este cotat la 60 de milioane de euro, conform site-ului de specialitate Transfermarkt.com.

