Barcelona este foarte aproape să dea prima lovitură din perioada de transferuri de vară.

Echipa „blaugrana” vrea să își întărească atacul în această vară după plecarea lui Robert Lewandowski.

Oficialii Barcelonei, împreună cu Hansi Flick, au studiat mai multe variante pentru poziția de vârf, printre care Julian Alvarez, Joao Pedro și Harry Kane. Chelsea, Atletico Madrid și Bayern Munchen nu au părut interesate să își vândă vedetele.

Barcelona rezolvă transferul unui fotbalist din Premier League

Deco, directorul sportiv al Barcelonei, a fost recent la Londra, dar nu pentru a discuta cu reprezentații lui Chelsea, așa cum s-a crezut inițial.

De fapt, oficialul Barcelonei a negociat o posibilă mutare a lui Anthony Gordon de la Newcastle, conform Mundo Deportivo.

Catalanii și-l doresc pe fotbalistul englez pentru a acoperi poziția de extremă stânga, unde Barcelona îl are doar pe Raphinha, după ce împrumutul lui Rashford s-a încheiat. Gordon poate acoperi și poziția de atacant central și ar putea fi un înlocuitor pentru Robert Lewandowski.

După cum informează sursa menționată mai sus, Bayern Munchen și Liverpool sunt interesate de jucătorul lui Newcastle, dar acesta își dorește să evolueze pe Camp Nou.

46 de meciuri, 17 goluri și cinci pase decisive sunt cifrele lui Anthony Gordon în tricoul lui Newcastle în acest sezon.

Fotbalistul de 25 de an este cotat la 60 de milioane de euro, conform site-ului de specialitate Transfermarkt.com.

