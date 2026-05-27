Football Espana scrie că este și cazul fundașului croat Josko Gvardiol (24 de ani). Acesta s-ar afla pe lista giganților FC Barcelona și Real Madrid.

Potrivit sursei citate, Josko Gvardiol și-ar dori să plece de la Manchester City în această vară. Nu este singurul star care simte nevoia unei schimbări, după ce Pep Guardiola s-a despărțit de club. Într-o situație similară se mai află, de exemplu, Rodri (29 de ani). Și acesta s-ar afla pe lista lui Real Madrid.

Josko Gvardiol joacă din 2023 pentru Manchester City, club care a plătit 90 de milioane de euro pentru aducerea sa de la Leipzig. Cu toate acestea, jurnaliștii din străinătate scriu că Manchester City ar putea să-l cedeze pentru un preț redus, 75 de milioane de euro.

Gvardiol a evoluat în 25 de meciuri oficiale în acest sezon, în toate competițiile. Potrivit site-ului de specialitate Transfermarkt, cota sa de piață se ridică la 70 de milioane de euro.

Croatul s-a mai aflat și în perioada de mercato de iarnă pe lista celor de la FC Barcelona.

Enzo Maresca, în locul lui Pep Guardiola

Oficialii lui Manchester City s-au mișcat rapid după anunțul lui Pep Guardiola. Acesta va fi înlocuit cu Enzo Maresca, fostul său secund de pe Etihad.

Maresca este liber de contract de la începutul anului, după despărțirea de Chelsea.

În total, Guardiola a strâns 593 de meciuri pe banca echipei din Manchester, fiind cel mai lung ”mandat” din cariera sa.

Trofeele câștigate în această perioadă au îmbogățit serios palmaresul echipei de pe Etihad Stadium. Cea mai ”valoroasă” piesă este UEFA Champions League, câștigată în sezonul 2022-2023, după o finală cu Inter Milano (1-0).

Se mai adaugă șase titluri de campion, trei FA Cup, cinci Carabao Cup, dar și trei Supercupe ale Angliei.