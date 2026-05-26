Barcelona pregătește două transferuri de top

FC Barcelona a încheiat un sezon perfect în La Liga. 

Marcos SenesiBernardo SilvaBarcelona
Echipa lui Hansi Flick a câștigat titlul fără emoții, cu 94 de puncte, la opt peste marea rivală Real Madrid și la 22 de puncte de locul #3, ocupat de Villarreal.

După sezonul excelent din campionat, conducerea catalanilor lucrează deja intens la campania de transferuri din vară. Obiectivul este clar: construirea unui lot capabil să atace din nou trofeul UCL.

Barcelona pregătește două transferuri de top... pe gratis!

Din cauza situației financiare delicate, Barcelona încearcă să profite de jucătorii aflați la final de contract. Potrivit presei din Spania, două nume importante au intrat pe lista blaugrana: Marcos Senesi și Bernardo Silva.

Senesi, fundașul lui Bournemouth, este văzut drept o variantă mult mai accesibilă decât Alessandro Bastoni. Argentinianul de 29 de ani intră în ultimele luni de contract și este apreciat de conducerea Barcelonei, informează El Chiringuito de Jugones.

Totuși, transferul nu va fi simplu. Sursa citată susține că și Tottenham Hotspur, echipa la care este legitimat Radu Drăgușin, a avansat în negocieri pentru fundașul sud-american.

Bernardo Silva, din nou pe radarul Barcelonei

Un alt nume uriaș reapărut pe lista catalanilor este Bernardo Silva. Portughezul de 31 de ani urmează să plece de la Manchester City la finalul contractului și continuă să fie unul dintre marile visuri ale Barcelonei.

Interesul nu este nou. Catalanii au încercat și în trecut să îl aducă pe internaționalul portughez, însă problemele financiare au blocat mutarea, după cum Sport.ro a scris aici.

Acum, situația este diferită, deoarece Bernardo Silva poate ajunge gratis pe Camp Nou. Fotbalistul își dorește să continue la cel mai înalt nivel în Europa, iar Spania este una dintre destinațiile preferate.

