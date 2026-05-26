Echipa lui Hansi Flick a câștigat titlul fără emoții, cu 94 de puncte, la opt peste marea rivală Real Madrid și la 22 de puncte de locul #3, ocupat de Villarreal.

După sezonul excelent din campionat, conducerea catalanilor lucrează deja intens la campania de transferuri din vară. Obiectivul este clar: construirea unui lot capabil să atace din nou trofeul UCL.

Barcelona pregătește două transferuri de top... pe gratis!

Din cauza situației financiare delicate, Barcelona încearcă să profite de jucătorii aflați la final de contract. Potrivit presei din Spania, două nume importante au intrat pe lista blaugrana: Marcos Senesi și Bernardo Silva.

Senesi, fundașul lui Bournemouth, este văzut drept o variantă mult mai accesibilă decât Alessandro Bastoni. Argentinianul de 29 de ani intră în ultimele luni de contract și este apreciat de conducerea Barcelonei, informează El Chiringuito de Jugones.