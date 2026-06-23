"Barcelona!" răsună din vocea unui englez care a făcut senzație în Premier League. Cine e Anthony Gordon, fotbalistul cu ștaif născut în Liverpool

Anthony Gordon e prezent cu naționala Angliei la Campionatul Mondial de Fotbal, care a debutat pe 11 iunie.

FC Barcelona și Newcastle United au ajuns luna trecută la un acord pentru ca Anthony Gordon să devină jucătorul clubului blaugrana pentru următoarele cinci sezoane.

Cine e Anthony Gordon, noul fotbalist al Barcelonei

Născut pe 24 februarie 2001, în Kirkdale, una dintre cele mai cunoscute zone ale orașului Liverpool, un oraș renumit pentru pasiunea sa pentru fotbal, Anthony Gordon și-a început cariera la academia lui Liverpool FC, clubul său din copilărie. La vârsta de 11 ani, s-a transferat la marea rivală a lui Liverpool, Everton.

La 16 ani, Gordon a debutat la prima echipă într-un meci din Europa League, iar la 18 ani și-a făcut debutul în Premier League, campionat transmis în exclusivitate în România de VOYO. După patru sezoane și jumătate la Everton, incluzând și un împrumut de un an la Preston North End, a făcut următorul pas important în cariera sa.

Anthony Gordon, pe urmele lui Gazza sau Shearer: 'jupân' în Premier League

După ce a devenit un jucător-cheie pentru Everton și a contribuit decisiv la evitarea retrogradării clubului, s-a transferat la Newcastle United în ianuarie 2023.

În primul său sezon complet la „The Magpies”, a încheiat campania cu 12 goluri și 10 pase decisive. A fost desemnat jucătorul sezonului, călcând pe urmele unor legende precum Paul Gascoigne, Alan Shearer și Andy Cole.

În ultimele sezoane, Anthony Gordon s-a impus drept unul dintre cei mai buni, talentați și muncitori atacanți din fotbalul european. Este un jucător cu un potențial uriaș de creștere în joc și cu o contribuție importantă și în faza defensivă.

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Cum și-a 'câștigat' Anthony Gordon trasferul la FC Barcelona

Deși a evoluat în principal ca extremă stângă de-a lungul carierei sale, a jucat și pe postul de atacant central, o poziție pe care ar putea să o ocupe și la FC Barcelona.

Anthony Gordon a ajuns la clubul catalan din postura de golgheter al lui Newcastle United în sezonul precedent și de jucător cu cele mai multe driblinguri reușite din echipă. Gordon a impresionat și în cele trei apariții împotriva Barcelonei din sezonul trecut al Ligii Campionilor.

Acum, în sfârșit, îmbracă tricoul Barcelonei. Transferul va fi oficializat după Cupa Mondială, oferindu-i încă o oportunitate de a demonstra cât de mult s-a maturizat ca jucător și de a confirma ambiția care l-a caracterizat pe parcursul întregii sale cariere.