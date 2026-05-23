Plecarea lui Robert Lewandowski de la Barcelona lasă un gol important în atacul echipei antrenate de Hansi Flick, pe care catalanii vor încerca să îl umple pentru stagiunea viitoare.

Cele trei variante luate în calcul de Barcelona

Harry Kane de la Bayern Munchen, Julian Alvarez de la Atletico Madrid și Joao Pedro de la Chelsea sunt cei trei atacanți din fruntea listei Barcelonei pentru perioada de transferuri din vară, informează Mundo Deportivo, citată de Transfer News Live.

Clubul „blaugrana” caută un fotbalist capabil să îi crească șansele de a cuceri Liga Campionilor, după ce în ultimii doi ani nu a avut probleme majore în a-și asigura supremația în La Liga.

Barcelona se confruntă în continuare cu probleme financiare, astfel că transferul oricăruia dintre cei trei atacanți ar reprezenta o lovitură dată de campioana Spaniei.

Lewandowski a scris istorie alături de Barcelona

Transferat de la Bayern Munchen în vara lui 2022 pentru 45 de milioane de euro, Lewandowski a devenit rapid unul dintre liderii echipei. În tricoul Barcelonei a bifat 192 de meciuri, 119 goluri și 24 de pase decisive.

Alături de catalani a cucerit trei titluri în La Liga, trei Supercupe ale Spaniei și o Cupă a Regelui. De asemenea, a câștigat trofeul Pichichi în 2023.

În actualul sezon, atacantul a marcat 18 goluri și a oferit patru assist-uri în 45 de partide. Potrivit Transfermarkt, Robert Lewandowski este cotat în prezent la 8 milioane de euro.