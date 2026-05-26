Decizia luată de Joao Cancelo, după un nou împrumut la Barcelona

Fundașul stânga este împrumutat pentru a doua oară la gruparea de pe Camp Nou, de această dată la Al-Hilal, la care trebuie să se întoarcă începând din această vară.

Joao Cancelo e gata pentru un transfer definitiv la Barcelona

Daor că portughezul își dorește un transfer definitiv pe Camp Nou. Potrivit publicației catalane Sport, Cancelo vrea să fie, măcar pentru două sezoane, jucătorul Barcelonei.

Al-Hilal ar fi gata să scape de el și cere aproximativ 10 milioane de euro în schimbul fundașului lusitan. În plus, Cancelo este dispus să accepte un salariu mai mic față de cel pe care-l câștigă în prezent, pentru a-i convinge pe cei de la Barcelona să înceapă demersurile pentru transfer.

Cancelo a fost transferat în iarnă sub formă de împrumut, iar de atunci a bifat 23 de apariții, bifând două goluri și patru assist-uri.