Newcastle l-a transferat pe Bazoumana Toure

În această vară, Anthony Gordon (25 de ani / 183 cm) a fost transferat de FC Barcelona pentru suma de 80 de milioane de euro. Atacantul fusese transferat de la Everton, în ianuarie 2023, pentru 46 de milioane de euro și bifase 152 de meciuri și 39 de goluri în tricoul alb-negru, fiind considerat printre cei mai importanți jucători avuți la dispoziție de Eddie Howe.

Cu o asemenea "gaură" în lot, conducerea lui Newcastle a căutat disperată să găsească un jucător de același calibru, iar eforturile au dus la Bazoumana Toure (20 de ani / 178 cm). Clubul din Premier League va plăti aproape 50 de milioane de euro lui Hoffenheim pentru această mutare.

Fotbalistul poate evolua ca extremă stânga, mijlocaș stânga și extremă dreapta și a mai evoluat la ASEC Mimosas (2022-2024), Hammarby IF (2024) și TSG Hoffenheim (2025-2026), fiind cumpărat de ultima echipă pentru 10 milioane de euro, în urmă cu un an și jumătate. Are 9 selecții și 2 goluri pentru naționala Coastei de Fildeș, fiind coleg cu Franck Kessie, Amad Diallo, Nicolas Pepe și Evan Ndicka, în lotul echipei care a fost eliminată de Norvegia la CM 2026 (1-2 / "16"-imi de finală).

În sezonul precedent, a jucat 45 de meciuri în toate competițiile, marcând cinci goluri și dând nouă pase decisive, contribuind la ocuparea locului cinci și la calificarea în Europa League.

Gordon, Trippier și Tonali - out, Toure și Jaouen - in

În această perioadă de mercato, în afară de Toure, Newcastle United l-a mai transferat pe Ewen Jaouen (Stade Reims / 20 de ani / portar / 21.5 milioane de euro) și i-a recuperat după împrumuturi pe Antonio Cordero (Cadiz / 19 ani / extremă stânga), Joe White (Bradford City / 23 de ani / mijlocaș ofensiv) și Harrison Ashby (Bradford City / 24 de ani / fundaș dreapta).

De asemenea, i-a pierdut, în afară de Gordon, pe Sandro Tonali (Tottenham / 26 de ani / mijlocaș central / 115 milioane de euro), Kieran Trippier (Wolverhampton / 35 de ani / fundaș dreapta / gratis), Matt Targett (contract încheiat / 30 de ani / fundaș stânga), Emil Krafth (contract încheiat / 31 de ani / fundaș dreapta), John Ruddy (contract încheiat / 39 de ani / portar) și Aaron Ramsdale (Southampton / 28 de ani / portar / împrumut expirat).

Conform datelor din presa engleză, clubul ar mai dori să-i aducă pe Johan Manzambi (Freiburg / 20 de ani / mijlocaș central), Christian Kofane (Bayer Leverkusen / 19 ani / atacant), Angelo Stiller (VfB Stuttgart / 25 de ani / închizător), Andrey Santos (Chelsea / 22 de ani / mijlocaș central), Kaishu Sano (Mainz / 25 de ani / închizător), Archie Gray (Tottenham / 20 de ani / mijlocaș central), Anis Hadj Moussa (Feyenoord / 24 de ani / extremă dreapta), Folarin Balogun (AS Monaco / 25 de ani / atacant), Felix Nmecha (Borussia Dortmund / 25 de ani / mijlocaș central), Antonio Nusa (RB Leipzig / 21 de ani / extremă stânga), Said El Mala (FC KOln / 19 ani / extremă stânga) și James Trafford (Manchester City / 23 de ani / portar).

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