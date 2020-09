Barcelona a pus ochii pe un CASTIGATOR al Europa League! Fundasul pe care catalanii il vor la echipa ca inlocuitor al lui Pique

Barcelona cauta sa isi reconstruiasca apararea, fie in aceasta perioada de transferuri, fie in urmatoarea.

Ideea principala a Barcelonei este sa il recupereze pe Eric Garcia de la City, ca o alternativa pentru Pique, insa au gasit inca o optiune care le surade.

Unul dintre cei mai buni jucatori ai Sevillei din acest sezon, Jules Kounde a intrat pe radarul Barcelonei, anunta Mundo Deportivo. Fundasul central de 21 de ani si 1.84 m inaltime a fost unul dintre pionii principali ai ibericilor si in finala Europa League castigata in fata lui Inter.

Problema principala a Barcelonei este clauza jucatorului care este de 75 de milioane de euro. Catalanii nu au facut nicio oferta pentru fundas, insa il au in planuri, iar in perioada urmatoare ar incerca sa il aduca, in cazul in care nu reusesc cu Eric Garcia.

Cota de piata a lui Kounde este de 30 de milioane de euro conform Transfermarkt. Fundasul are 40 de meciuri pentru Sevilla, doua goluri inscrise si un assist.