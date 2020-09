Incepe revolutia olandeza a lui Ronald Koeman! Memphis Depay si-a dat acordul sa mearga la Barcelona!

Atacantul lui Lyon ar urma sa vina la Barcelona pentru a-l inlocui pe Luis Suarez, caruia antrenorul olandez i-a transmis sa isi caute echipa. Potrivit jurnalistului italian, Fabrizio Romano, Depay este de acord cu intelegerea propusa cu cateva zile in urma de clubul catalan. Acum, Barcelona si Lyon trebuie sa se inteleaga la pret.

Koeman nu se multumeste doar cu un singur fotbalist olandez. Potrivit sursei citate, gruparea blaugrana negociaza cu agentii lui Wijnaldum, dar nu au facut inca o oferta concreta lui Liverpool.

Depay ar fi o solutie de criza. Barcelona a incercat sa il aduca pe Lautaro Martinez de la Inter Milano, dar pretul cerut de italieni pare sa stopeze transferul.

Memphis Depay have agreed personal terms with Barcelona after contacts started days ago. But final agreement is still to be reached between Barça and OL - talks ongoing.

Barça are negotiating also with Wijnaldum agents - no opening bid to Liverpool yet. ???????? #FCB #LFC #transfers