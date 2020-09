Incepe 'ERA KOEMAN' la Barcelona! Cum ar putea arata 'primul 11' sub comanda noului antrenor al catalanilor. Surpriza TOTALA in atac

Ronald Koeman urmeaza sa debuteze pe banca Barcelonei in noul sezon din La Liga.

Antrenorul olandez, adus dupa demiterea lui Quique Setien in urma dezastrului din Champions League cu Bayern Munchen, pregateste numeroase schimbari in echipa.

Mundo Deportivo a realizat un posibil 'prim 11' al Barcelonei sub comanda lui Ronald Koeman, care ar urma sa foloseasca sistemul 4-2-3-1.

Surpriza vine in atac, acolo unde Koeman ar urma sa ii foloseasca pe Dembele, Griezmann si Messi, iar ca varf pe Ansu Fati, in cazul in care catalanii nu reusesc un transfer precum cel al lui Depay sau Lautaro Martinez.

Echipa probabila a Barcelonei:

Ter Stegen - Alba, Lenglet, Pique, Semedo - Pjanic, De Jong - Dembele, Griezmann, Messi - Fati