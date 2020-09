Criticat si dat ca si PLECAT de la Barcelona, Griezmann vorbeste pentru PRIMA DATA! Ce spune despre relatia cu Messi

Antoine Griezmann (29 de ani) a fost transferat de Barcelona de la Atletico pentru 120 milioane de euro.

Antoine Griezmann a fost foarte optimist intr-un interviu dat celor de la RTL, declarand ca dupa un an de adaptare, relatia lui cu Messi se va imbunatati. Francezul a facut o comparatie intre relatia de joc pe care o are cu Mbappe la nationala si cu Messi la club: "La inceput nu reuseam sa ne gasim cu pase si mi-a luat ceva timp sa leg o conexiune de joc. Cu Messi lucrurile vor deveni din ce in ce mai bune. A fost un sezon foarte dificil dar acum o luam de la capat."

Griezmann doreste sa reuseasca la Barcelona in ciuda criticilor si declara hotarat: "Ma simt foarte bine la Barcelona, stiu ca am increderea antrenorului si a clubului. Vreau sa-mi revad colegii de echipa si sa dau totul ca sa obtinem toate trofeele posibile. Se intampla foarte rar ca Barcelona sa termine fara trofee, la fel cum a fost in sezonul trecut."

Griezmann se va prezenta vineri la antrenamentele Barcelonei, Ronald Koeman spunand despre francez ca va fi un jucator cheie in angrenajul echipei. S-a zvonit de asemenea faptul ca Griezmann si Messi au o relatie destul de proasta, asta datorita lipsei de conexiune dintre cei doi.