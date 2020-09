Primele PROBLEME pentru Koeman la Barcelona! Unul dintre jucatorii de baza ai echipei s-a accidentat la antrenamente 

Revenit de la nationala Spaniei, acolo unde a intrat in istorie drept cel mai tanar marcator al ibericilor, Ansu Fati s-a antrenat alaturi de echipa, insa sesiunea de pregatire de vineri s-a incheiat mai devreme pentru el.

Barcelona a anuntat printr-un comunicat oficial ca Fati s-a accidentat dupa ce a suferit o contuzie la sold in timpul antrenamentului. Medicii il vor testa si vor anunta cand va putea reveni pe teren.

LATEST NEWS | @ANSUFATI has a right hip contusion, which he suffered during Friday’s training session. He is out and his recovery will determine his availability. pic.twitter.com/XdIrB2exXG