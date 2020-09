Liverpool 2, Barcelona 0! Dupa Wijnaldum, inca un fotbalist l-a refuzat pe Koeman in favoarea lui Klopp! Cine ar putea ajunge pe Anfield

Thiago Alcantara a facut o alegere dupa despartirea de Bayern Munchen.

Fotbalistul a plecat de la Bayern dupa 7 ani petrecuti in Bundesliga. El a avut de ales in aceasta vara intre Barcelona si Liverpool.

Potrivit jurnalistilor german de la Bild, el s-ar fi inteles cu Liverpool, campioanele din Anglia si Germania urmand a negocia acum suma de transfer.

Nemtii cer 30 de milioane de euro pentru Alcantara, insa oferta englezilor este ceva mai mica, tinand cont de criza financiara cauzata de pandemie.

Presa din Anglia a notat faptul ca aceasta mutare ar depinde de transferul lui Wijnaldum de la Liverpool. Olandezul, al carui nume a fost legat de un transfer pe Camp Nou, unde este dorit de Koeman, ar fi refuzat-o pe Barcelona.

Thiago Alcantara, in varsta de 29 de ani, care si-a inceput cariera la Barcelona, a adunat 16 trofee cu Bayern Munchen in cei 7 ani petrecuti in Germania. El a reusit 31 de goluri si 37 de pase decisive.