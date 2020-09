ANUNT OFICIAL! Dinamo e de neoprit pe piata transferurilor! Clubul a oficializat mutarea unui jucator care a trecut pe la Barcelona

Dinamo a anuntat transferul mijlocasului spaniol Juan Camara.

Fotbalistul a fost imprumutat in acest sezon de la echipa Jagiellonia Białystok. In trecut el a jucat atat pentru Barcelona B cat si pentru prima echipa a catalanilor. Din 2018 este legitimat in Polonia la Jagiellonia Białystok, iar in ultimul sezon a jucat 26 de partide, a reusit sa inscrie 3 goluri si a oferit 2 pase decisive.

Camara a mai evoluat in cariera pentru Villarreal, FC Barcelona, Girona, Reus Deportiu si Miedz Legnica, echipa din Polonia. In sezonul 2015-2016 el a prins meciuri oficiale in tricoul Barcelonei. A jucat in Champions League contra lui Bayer Leverkusen, scor 1-1 si impotriva Valenciei, intr-un meci din Cupa Spaniei, incheiat tot cu scorul de 1-1. In meciul din Cupa Spaniei el a reusit sa ofere o pasa de gol.

"OFICIAL. Juan Camara la Dinamo Bucuresti

Bucuresti, 8 septembrie 2020. Dinamo Bucuresti si clubul polonez Jagiellonia Białystok au ajuns la acord pentru transferul temporar al fotbalistului spaniol Juan Camara la echipa din Stefan cel Mare, pana la finalul sezonului competitional 2020-2021.

Mijlocas ofensiv, nascut pe 13 februarie 1994, Juan Camara a sosit la Bucuresti pentru a efectua vizita medicala la Institutul National de Medicina Sportiva (INMS) si pentru a semna contractul cu clubul nostru, a anuntat directorul sportiv Rufo Collado.

Format la Academia de juniori a clubului Villarreal, Juan Camara a evoluat in cariera pentru Villarreal C, Villarreal B, Barcelona B, Barcelona (foto), Girona si Reus (toate din Spania), Miedz Legnica si Jagiellonia Białystok (ambele din Polonia)", a fost anuntul echipei din Stefan cel Mare.