A PRELUAT tricoul cu ghinion! Cine este noul numar 7 de la Barcelona 

Antoine Griezmann este noul numar 7 de la Barcelona, dupa ce in sezonul trecut evoluase cu cifra 17.

FC Barcelona a facut marele anunt pe retelele de socializare printr-un videoclip. Acest numar pare sa fie unul blestemat avand in vedere ultimii jucatori care l-au purtat. Dupa ce David Villa a plecat, toti cei care l-au urmat au fost imprumutati sau vanduti. Pedro a fost primul dintre ei, urmat de Arda Turan si Philippe Coutinho, ultimul revenind la echipa dupa un imprumut de un an la Bayern Munchen.

Coutinho a avut prestatii mai bune in primul sezon cu numarul 14, decat cu 7 in cel de-al doilea. Astfel, brazilianul a decis sa-i cedeze lui Griezmann numarul mult dorit. Francezul a tinut sa-i multumeasca inainte ca Barcelona sa faca marele anunt oficial, spunand:"As vrea sa-i multumesc lui Phillipe Coutinho, care inainte de a fi un mare jucator este un foarte bun coleg."

Ramane de vazut daca aceasta schimbare le va fi benefica amandurora, Griezmann si Coutinho fiind jucatorii pe care Koeman a anuntat ca se bazeaza foarte mult in acest sezon.