La asta NU se astepta! Ronald Koeman, REFUZAT de fotbalistul care era dat ca si TRANSFERAT la Barcelona! Anunt de ULTIMA ORA

Barcelona primeste primul refuz de la instalarea lui Ronald Koeman pe banca tehnica.

Prima tinta a lui Koeman la Barcelona a fost mijlocasul Georginio Wijnaldum, fotbalist pe care l-a antrenat si in nationala Olandei.

Wijnaldum era dat ca si transferat pe Camp Nou in urma cu cateva zile, iar Hristo Stoichkov, fost jucator de legenda la Barcelona, anunta ca olandezul va fi noul numar 8 al echipei.

Sky Sports face un anunt surprinzator: Wijnaldum vrea sa continue la Liverpool si a purtat deja discutii cu antrenorul Jurgen Klopp in ceea ce priveste obtinerea unei noi intelegeri pe Anfield. Klopp a avut un rol important in negocieri, care de asemenea isi doreste ca Wijnaldum sa continue la Liverpool.

47 de meciuri a evoluat Wijnaldum pentru Liverpool in sezonul trecut, fiind unul dintre jucatorii de baza ai lui Klopp. Mijlocasul a fost transferat de 'cormorani' in 2016, cand Newcastle incasa in schimbul sau 27.5 milioane de euro. In prezent este evaluat la 40 de milioane de euro, potrivit Transfermarkt.

19 goluri si 16 pase decisive a reusit Wijnaldum in cei 4 ani petrecuti pe Anfield.