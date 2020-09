Vine sau nu sa joace cu Messi?!:"Barcelona nu ne-a cautat" Reactie oficiala despre transferul momentului in Europa! Detalii de ultima ora

Directorul sportiv al lui Lyon, legendarul Juninho Pernambucano, a tinut sa dezminta o serie de zvonuri din ultima saptamana.

Juninho a comentat asupra transferului lui Memphis Depay (26 de ani) la Barcelona, spunand ca nu exista o oferta oficiala din partea clubului catalan. In contextul in care Lautaro Martinez a fost declarat netransferabil, Barcelona are nevoie ca de aer de un atacant. Depay este unul din preferatii lui Koeman, care l-a antrenat la nationala Olandei.

"Nu am primit nici o oferta oficiala pentru el", a spus Juninho pentru RMC Sport.

S-a zvonit ca Barcelona ar dori sa-l trimita la Lyon pe Samuel Umtiti, fundasul fiind in contact cu gruparea franceza. Juninho a tinut sa limpezeasca lucrurile:"Cand am vazut ce contract are la Barcelona, ne-am dat seama ca e imposibil, trebuie sa fim sinceri cu suporterii nostri."

Depay nu este singurul jucator cautat de la Lyon, mijlocasul Housemm Aouar fiind de asemenea in vizorul granzilor din Europa. Aouar a impresionat in ultimul sezon de UEFA Champions League, asa ca interesul cluburilor nu a intarziat sa apara. Mikel Arteta si-l doreste foarte mult pe jucatorul francez, iar dupa cum spune jurnalistul Mohamed Bouhafsi de la RMC, tunarii au facut o oferta care-l includea pe Guendouzi si o suma de bani, refuzata insa de lionezi.

"Aouar este foarte apreciat de Arteta. Am vorbit la telefon si despre Guendouzi, este un jucator bun dar nu ne intereseaza in acest moment", a spus Juninho.

Despre interesul celor de la PSG si City, directorul sportiv al lui comenteaza scurt: "Probabil contactele sunt intre agenti, in niciun caz cu mine."