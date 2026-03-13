Atletico Madrid i-a decis viitorul lui Julian Alvarez!

Atletico Madrid este dispusă să renunțe la serviciile lui Julian Alvarez (26 de ani), jucătorul-cheie din atacul lui Diego Simeone.

Atletico Madrid i-a fixat prețul lui Julian Alvarez

Conducerea madrilenilor i-a stabilit atacantului argentinian suma de transfer la 85 de milioane de lire sterline pentru cluburile din Premier League interesate, echivalentul a circa 98,5 milioane de euro.

Arsenal ar putea să beneficieze de pe urma hotărârii grupării din capitala Spaniei, fiind în continuare interesată de câștigătorul Cupei Mondiale din 2022.

Șefii „tunarilor” l-au trecut pe Alvarez de mai mult timp pe lista de transferuri pentru sezonul următor.

Interzis la Barcelona

Totuși, Atletico Madrid nu vrea să audă de un transfer la Barcelona al lui Julian Alvarez, indiferent de bani, după cum informează Transfer News Live, citându-i pe ziariștii catalani de la Sport.