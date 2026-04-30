După ce Elias Charalambous a ezitat să revină la echipa alături de care a câștigat două titluri în ultimii ani, FCSB s-a reorientat. Mihai Stoica, managerul general de la FCSB, a dezvăluit că are deja o listă finală și așteaptă ”OK-ul” din partea patronului echipei pentru a demara negocierile.

Evident, oficialul campioanei nu i-a dat numele noului antrenor, dar în ultima vreme a precizat că acesta va veni din străinătate. ”Alesul” pentru postul lăsat liber de Mirel Rădoi va fi nevoit să accepte staff-ul impus de club.

Mihai Stoica anunță staff-ul pentru noul antrenor de la FCSB

Alin Stoica, Lucian Filip, Marius Popa și Ionuț Zottu vor rămâne la FCSB, iar noul antrenor al echipei va putea veni cu propriul preparator fizic, spune MM Stoica.

„Alin Stoica, Lucian Filip și Marius Popa, analistul Ionuț Zoltu vor face parte din staff-ul tehnic indiferent ce antrenor va veni. Este o condiție impusă de club noului antrenor.

Dacă nu acceptă, tăiem un nume de pe listă, mergem la următorul. Pot veni cu un preparator fizic. Să se ducă prin altă parte dacă mai vrea un secund, nu putem să avem 7.000 de secunzi. Stăm foarte bine la staff. Foarte, foarte bine”, a spus MM Stoica, la Prima Sport.

FCSB, ca și calificată la barajul pentru Conference League

FCSB evoluează în prezent în play-out. Cu trei etape rămase de disputat, echipa și-a asigurat matematic prezența în semifinalele barajului pentru Conference League.

Acolo, roș-albaștrii o vor întâlni, cel mai probabil, pe FC Botoșani, potrivit situației actuale din clasament și a faptului că UTA Arad nu deține licența pentru cupele europene. Formația care va câștiga acest baraj preliminar va juca un meci decisiv cu echipa clasată pe locul 4 din play-off, poziție ocupată acum de Dinamo.