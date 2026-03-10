Madrilenii au făcut spectacol încă din prima repriză și au intrat la pauză cu 4-1, după golurile marcate de Marcos Llorente (6), Antoine Griezmann (14), Julian Alvarez (15) și Robin Le Normand (22).

Pentru londonezi a redus diferența Pedro Porro (26). După pauză, Alvarez a mai punctat o dată, în minutul 55, iar pentru oaspeți a înscris Dominic Solanke (76), intrat la pauză în locul lui Randal Kolo Muani.

Internaționalul român Radu Drăgușin a fost rezervă neutilizată, iar prestațiile colegilor din apărare au fost pur și simplu de uitat.

Micky van de Ven, cea mai mică notă din apărare!

Cea mai slabă notă dintre fundașii lui Tottenham a primit-o Micky van de Ven, 4,8, potrivit celor de la Flashscore.

Olandezul a fost depășit la faza unuia dintre goluri și a comis o eroare decisivă. În apărare, Cristian Romero a fost notat cu 5,4, iar Kevin Danso cu 6.

Cea mai mică notă din meci i-a revenit portarului Antonin Kinsky, 4, acesta fiind schimbat încă din minutul 17 cu Guglielmo Vicario, după ce încasase deja trei goluri.