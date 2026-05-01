„La fel ca Chivu” Italienii l-au găsit pe urmașul românului din Serie A

„La fel ca Chivu” Italienii l-au găsit pe urmașul românului din Serie A Serie A
Italienii au găsit antrenorul din Serie A care se aseamănă cu Cristi Chivu.

Cristi Chivu și Inter sunt foarte aproape de o performanță incredibilă la finalul acestui sezon; dubla internă: câștigarea Cupei Italiei și a campionatului.

„Nerazzurrii” pot reuși să cucerească „Scudetto” chiar în această etapă. Partida Inter - Parma, din runda 35 din Serie a, va avea loc duminică, 3 mai, de la ora 21:45 și va putea fi urmărită în format LIVE TEXT pe site-ul Sport.ro. 

Antrenorul similar lui Cristi Chivu

Italienii de la TMW.com au făcut o comparație între Cristi Chivu și Carlos Cuesta, actualul antrenor al lui Parma și cel care a preluat echipa după ce tehnicianul român a plecat la Inter.

Jurnaliștii din „cizmă” au comparat rezultatele celor doi tehnicieni la Parma. 

„Sezonul trecut, Cristian Chivu a început să joace ca antrenor în Serie A la Parma. A jucat 13 meciuri în total, cu un palmares de 3 victorii, 7 remize și 3 înfrângeri. Carlos Cuesta a făcut primii pași ca antrenor principal în prima ligă încă din august anul trecut. Până în prezent, a jucat 34 de meciuri, cu un palmares de 10 victorii, 12 remize și 12 înfrângeri.

Cu cifrele menționate anterior, este dificil să comparăm performanțele celor doi antrenori. Totuși, dacă luăm în considerare rata punctelor/meci... descoperim că nu există nicio diferență între Chivu și Cuesta”, scrie TMW.com.

Cum devin Cristi Chivu și Inter Milano campioni ai Italiei în acest week-end

O victorie pe teren propriu duminică seară ar garanta câştigarea titlului de către nerazzurri. 

Chiar şi un punct obţinut ar fi suficient în funcţie de rezultatele obţinute de celelalte două clasate, Napoli şi AC Milan.

Echipa căpitanului Lautaro Martinez ar putea de asemenea să se încoroneze campioană a Italiei dacă Napoli pierde sâmbătă la Como, iar AC Milan nu câştigă cu Sassuolo cu patru ore înaintea meciului de pe San Siro al elevilor lui Cristi Chivu.

Cum arată Adelina Chivu, soția lui Cristi Chivu

Articol recomandat de stirileprotv.ro
Mormântul unui bărbat din Slovacia a fost deschis pentru că rudele susțineau că aud zgomote. „Parcă bătea în sicriu”
Mormântul unui bărbat din Slovacia a fost deschis pentru că rudele susțineau că aud zgomote. „Parcă bătea în sicriu”
ARTICOLE PE SUBIECT
Cum devin Cristi Chivu și Inter Milano campioni ai Italiei în acest week-end!
Cum devin Cristi Chivu și Inter Milano campioni ai Italiei în acest week-end!
Așa a ajuns Chivu antrenor la Inter! Dezvăluirea făcută de Simone Inzaghi, la aproape un an de la plecare
Așa a ajuns Chivu antrenor la Inter! Dezvăluirea făcută de Simone Inzaghi, la aproape un an de la plecare
Italienii șochează: „Inter îl așteaptă pe Mourinho” De ce este o veste excelentă pentru Cristi Chivu
Italienii șochează: „Inter îl așteaptă pe Mourinho” De ce este o veste excelentă pentru Cristi Chivu
Ioan Becali a făcut anunțul! Andrei Borza pleacă de la Rapid: „4.000.000 de euro, și cu asta basta”
Ioan Becali a făcut anunțul! Andrei Borza pleacă de la Rapid: „4.000.000 de euro, și cu asta basta”
Noroc pentru Elias Charalambous? Walter Mazzarri nu s-a înțeles cu Iraklis Salonic
Noroc pentru Elias Charalambous? Walter Mazzarri nu s-a înțeles cu Iraklis Salonic
De ce a dispărut Andrei Vlad din lotul noii echipe: românul nu a jucat niciun minut de la transferul în Polonia
De ce a dispărut Andrei Vlad din lotul noii echipe: românul nu a jucat niciun minut de la transferul în Polonia
România - China s-a încheiat! Meci de fotbal inedit în finalele Torneo delle Nazioni
România - China s-a încheiat! Meci de fotbal inedit în finalele Torneo delle Nazioni
Tensiune imensă la Real Madrid! Fotbalistul e „pe făraș” după ce l-a confruntat pe Arbeloa
Tensiune imensă la Real Madrid! Fotbalistul e „pe făraș” după ce l-a confruntat pe Arbeloa
”NU” pentru FCSB! Adrian Șut a ales altă echipă pentru sezonul următor

”NU” pentru FCSB! Adrian Șut a ales altă echipă pentru sezonul următor

MM Stoica a găsit antrenor pentru FCSB: ”Omul vrea să vină”

MM Stoica a găsit antrenor pentru FCSB: ”Omul vrea să vină”

Noul antrenor de la FCSB, situație inedită: ”Dacă nu acceptă, să se ducă în altă parte”

Noul antrenor de la FCSB, situație inedită: ”Dacă nu acceptă, să se ducă în altă parte”

A venit decizia finală: o echipă din play-off nu a primit licența UEFA! Ce se întâmplă cu Rapid

A venit decizia finală: o echipă din play-off nu a primit licența UEFA! Ce se întâmplă cu Rapid

Definiția ghinionului: a ratat trei penalty-uri consecutive și când a marcat i s-a anulat golul din cauza unui coechipier

Definiția ghinionului: a ratat trei penalty-uri consecutive și când a marcat i s-a anulat golul din cauza unui coechipier

Victor Pițurcă e gata să revină în fotbal: ”Acolo m-aș implica”

Victor Pițurcă e gata să revină în fotbal: ”Acolo m-aș implica”



Ioan Becali a făcut anunțul! Andrei Borza pleacă de la Rapid: „4.000.000 de euro, și cu asta basta”
Ioan Becali a făcut anunțul! Andrei Borza pleacă de la Rapid: „4.000.000 de euro, și cu asta basta”
Noroc pentru Elias Charalambous? Walter Mazzarri nu s-a înțeles cu Iraklis Salonic
Noroc pentru Elias Charalambous? Walter Mazzarri nu s-a înțeles cu Iraklis Salonic
Tensiune imensă la Real Madrid! Fotbalistul e „pe făraș” după ce l-a confruntat pe Arbeloa
Tensiune imensă la Real Madrid! Fotbalistul e „pe făraș” după ce l-a confruntat pe Arbeloa
De ce a dispărut Andrei Vlad din lotul noii echipe: românul nu a jucat niciun minut de la transferul în Polonia
De ce a dispărut Andrei Vlad din lotul noii echipe: românul nu a jucat niciun minut de la transferul în Polonia
”Gigantul” lui FCSB, în echipa lunii!
”Gigantul” lui FCSB, în echipa lunii!
De la Generația de Suflet la Generația de Soufflé? Ezitarea FRF poate dezumfla rapid performanța din 2024
De la Generația de Suflet la Generația de Soufflé? Ezitarea FRF poate dezumfla rapid performanța din 2024
Gică Hagi și-ar fi ales succesorul la Farul Constanța! ”Regele” va dezvălui după meciul cu FC Botoșani dacă merge la națională
Gică Hagi și-ar fi ales succesorul la Farul Constanța! ”Regele” va dezvălui după meciul cu FC Botoșani dacă merge la națională
Antrenor exclus de la Jocurile Olimpice!
Antrenor exclus de la Jocurile Olimpice!
Antrenorul care regretă că nu a preluat Dinamo: ”Sunt dinamovist sută la sută!”
Antrenorul care regretă că nu a preluat Dinamo: ”Sunt dinamovist sută la sută!”
”Dramatic” Anunțul italienilor despre transferul internaționalului român
”Dramatic” Anunțul italienilor despre transferul internaționalului român
Răsturnare de situație? Inter i-a găsit echipă, dar Ionuț Radu nu este mulțumit: ”Așteaptă o ofertă din partea lor!”
Răsturnare de situație? Inter i-a găsit echipă, dar Ionuț Radu nu este mulțumit: ”Așteaptă o ofertă din partea lor!”
Mormântul unui bărbat din Slovacia a fost deschis pentru că rudele susțineau că aud zgomote. „Parcă bătea în sicriu”

stirileprotv Mormântul unui bărbat din Slovacia a fost deschis pentru că rudele susțineau că aud zgomote. „Parcă bătea în sicriu”

O mai țineți minte pe Lauren Holly, superba parteneră a lui Jim Carrey în ”Tăntălăul și gogomanul”? Acum e de nerecunoscut

protv O mai țineți minte pe Lauren Holly, superba parteneră a lui Jim Carrey în ”Tăntălăul și gogomanul”? Acum e de nerecunoscut

Un șofer de 19 ani, care circula haotic pe A2, urmărit dintr-un elicopter al poliției. Ce au descoperit când l-au oprit

stirileprotv Un șofer de 19 ani, care circula haotic pe A2, urmărit dintr-un elicopter al poliției. Ce au descoperit când l-au oprit

Insula exotică cu ape limpezi și 31°C chiar și iarna, desemnată cea mai bună din lume pentru înot

stirileprotv Insula exotică cu ape limpezi și 31°C chiar și iarna, desemnată cea mai bună din lume pentru înot

