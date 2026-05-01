„La fel ca Chivu” Italienii l-au găsit pe urmașul românului din Serie A

„Nerazzurrii” pot reuși să cucerească „Scudetto” chiar în această etapă. Partida Inter - Parma, din runda 35 din Serie a, va avea loc duminică, 3 mai, de la ora 21:45 și va putea fi urmărită în format LIVE TEXT pe site-ul Sport.ro.

Cristi Chivu și Inter sunt foarte aproape de o performanță incredibilă la finalul acestui sezon; dubla internă: câștigarea Cupei Italiei și a campionatului.

Italienii de la TMW.com au făcut o comparație între Cristi Chivu și Carlos Cuesta, actualul antrenor al lui Parma și cel care a preluat echipa după ce tehnicianul român a plecat la Inter.

Jurnaliștii din „cizmă” au comparat rezultatele celor doi tehnicieni la Parma.

„Sezonul trecut, Cristian Chivu a început să joace ca antrenor în Serie A la Parma. A jucat 13 meciuri în total, cu un palmares de 3 victorii, 7 remize și 3 înfrângeri. Carlos Cuesta a făcut primii pași ca antrenor principal în prima ligă încă din august anul trecut. Până în prezent, a jucat 34 de meciuri, cu un palmares de 10 victorii, 12 remize și 12 înfrângeri.

Cu cifrele menționate anterior, este dificil să comparăm performanțele celor doi antrenori. Totuși, dacă luăm în considerare rata punctelor/meci... descoperim că nu există nicio diferență între Chivu și Cuesta”, scrie TMW.com.

Cum devin Cristi Chivu și Inter Milano campioni ai Italiei în acest week-end

O victorie pe teren propriu duminică seară ar garanta câştigarea titlului de către nerazzurri.

Chiar şi un punct obţinut ar fi suficient în funcţie de rezultatele obţinute de celelalte două clasate, Napoli şi AC Milan.

Echipa căpitanului Lautaro Martinez ar putea de asemenea să se încoroneze campioană a Italiei dacă Napoli pierde sâmbătă la Como, iar AC Milan nu câştigă cu Sassuolo cu patru ore înaintea meciului de pe San Siro al elevilor lui Cristi Chivu.

