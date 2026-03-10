Ce paradox! La mijlocul unui sezon catastrofal, în care riscă retrogradarea, Tottenham merge „ceas“ în Champions League.

Formația londoneză a reușit să încheie grupa pe locul 4 din 36 (!) cu un bilanț excelent: 5 victorii, 2 egaluri, 1 înfrângere, golaveraj 17-7! Drept urmare, The Spurs a sărit peste play-off și și-a câștigat locul direct în optimi. Aici, diseară (ora 22:00), Tottenham va întâlni Atletico Madrid, în deplasare, în prima manșă a acestei duble. Returul de la Londra e programat pentru 18 martie (ora 22:00).

Radu Drăgușin revine în Champions League după 1,924 de zile!

Atletico Madrid – Tottenham e un meci aparte pentru Radu Drăgușin (24 de ani). Pentru că marchează revenirea sa pe teren, în Champions League, după 1,924 de zile!

Singura apariție a stoperului român, în cea mai tare competiție intercluburi din lume, datează din sezonul 2020-2021. Atunci, Drăgușin era la Juventus. Și a bifat 21 de minute, în partida câștigată acasă cu Dinamo Kiev (3-0) pe 2 decembrie 2020.

