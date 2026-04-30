Finanțatorul campioanei en-titre nu vrea să mai repete acest sezon, în care echipa sa a ratat în premieră play-off-ul, astfel că plănuiește mai multe transferuri. Evident, vor exista și plecări la FCSB.

Adrian Șut vrea să rămână la Al-Ain din sezonul următor

Printre altele, Becali a anunțat că ar putea să-l transfere pe Adrian Șut (27 de ani), pe care l-a vândut în iarnă la Al-Ain pentru 1,4 milioane de euro. Mijlocașul nu s-ar fi acomodat în Emiratele Arabe Unite, motiv pentru care o revenire la FCSB ar părea o opțiune bună pentru el.

„(n.r. - despre Adrian Șut) Șut? Am auzit că pe acolo prin Arabia... îl luăm înapoi, ce să facem? Vreau unul mai iute, mai agresiv”, a spus Gigi Becali, la Digi Sport.

Totuși, se pare că șederea mijlocașului în Emirate va continua. Acesta nu a dat randament în ultima perioadă din cauza unei accidentări, care i-a dat bătăi de cap. În plus, Șut nu a fost folosit pe poziția sa principală, ci mai mult ca extremă sau în spatele atacantului.

Din sezonul următor, internaționalul român ar urma să revină pe postul său, motiv pentru care va continua la Al-Ain, scrie iamsport.ro.

Până acum, Șut a evoluat în zece partide pentru echipa sa de club, majoritatea din postura de rezervă.

Adrian Șut, făcut praf de fanii echipei Al-Ain

La patru luni după sosirea sa la liderul din Emirate, Șut e făcut praf pe pagina de Instagram a celor de la Al-Ain. Și drama e că nici antrenorul Vladimir Ivic nu e foarte mulțumit de el. În meciul crucial cu Shabab Al-Ahli (3-2) l-a introdus, în minutul… 90+7, iar în ultima etapă nu a fost nici măcar în lot.

Iată însă ce scriu fanii lui Al-Ain despre Adrian Șut: