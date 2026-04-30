În șase ani, Pițurcă a primit mai multe oferte, dar nu le-a dat curs. Acum este gata să revină în fotbal și spune că ar accepta să lucreze la Steaua, în Liga 2.

Fostul selecționer și-a făcut, de mai multe ori, cunoscută dorința de a lucra din nou la clubul din Ghencea. O eventuală revenire a lui Pițurcă la Steaua ar reprezenta o altă veste bună pentru echipa pregătită de Daniel Oprița, în contextul în care, în această perioadă, Radu Miruță lucrează pentru rezolvarea problemei care ține clubul în Liga 2.

În patru ani de Liga 2, steliștii au obținut de două ori promovarea directă, dar și un loc de baraj, dar nu au putut promova din cauza formei de organizare a clubului. Acum, au fost demarate procedurile pentru asocierea cu o societate privată, iar dacă lucrurile vor intra în linie dreaptă în timp util, atunci Daniel Oprița se poate bate la promovare din sezonul următor.

„Eu sper din tot sufletul ca Steaua să revină pe prima scenă a fotbalului românesc și scena fotbalului european și mondial. Totul e să se vrea, să se dorească și se poate.

La Steaua cred că m-aș implica, la Steaua aș da un ajutor”, a spus Victor Pițurcă, într-un interviu acordat în exclusivitate pentru PRO TV și Sport.ro.

Steaua a prins din nou play-off-ul în Liga 2 și este pe locul patru, cu 45 de puncte, la egalitate cu FC Bihor. ”Militarii” nu vor avea drept de promovare nici în acest sezon, astfel că, dacă vor prinde un loc de baraj, nu-și vor putea juca șansa pentru Superligă.

Victor Pițurcă, de trei ori selecționer al României

Pițurcă a calificat naționala la Euro 2000, Euro 2008 și Euro 2016, în trei mandate distincte: 1998–1999 (21 de meciuri), 2004–2009 (46 de meciuri) și 2011–2014 (34 de meciuri).

La nivel de club, a pregătit Steaua / FCSB, Universitatea Craiova și Al-Ittihad, iar ca trofee a cucerit titlul în România (2000-2001) și o Cupa României (1991-1992).