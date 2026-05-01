Ministrul Apărării ar fi intenționat să desființeze anumite secții sportive, potrivit informațiilor apărute în spațiul public, motiv pentru care mai multe foste glorii ale handbalului au redactat o scrisoare de protest. În replică, șeful MApN a susținut că nu a primit niciun document și a negat planurile de închidere.

„Nu am primit o astfel de scrisoare. Nu există nici măcar vreo discuție începută pentru ca o astfel de secție să fie închisă. Ce există sunt niște controale foarte dure, cu trimiterea la Parchet a unor vinovați. Și, ca de obicei, cei care sunt vinovați încearcă să pună presiuni colaterale prin stânga și prin dreapta. Le urez succes! Vor avea efect zero! În acest moment, nu a venit la mine nici măcar o discuție incipientă cu o astfel de propunere”, a transmis Radu Miruță, potrivit ProSport.

Atac dur din partea lui Florin Talpan

Juristul clubului, Florin Talpan, l-a acuzat pe ministru de pasivitate în fața problemelor interne de la gruparea roș-albastră. Acesta a reacționat în spațiul public, nemulțumit de lipsa de comunicare cu șeful instituției.

„Dacă nu eram eu, ce situație mai rezolva el? Nici nu mă primește în audiență și sunt în continuare sancționat. Este singurul, alături de Eduard Danilof, care poate candida la concursul pentru funcția de comandant. Sunt singurii oameni din clubul Steaua care sunt colonei plini. Acesta e ministru?

Știe ce probleme sunt și nu face nimic. Sunt foarte dezamăgit și îmi pare rău pentru ce am făcut pentru statul român. Statul român nu mă merită. O să facă pași greșiți. Trebuia să mă cheme să vorbim. Miruță face conferință de presă și spune că s-au dat nu știu câți bani pe traduceri. Păi, 19.000 de lei împărțiți la 5 euro cât înseamnă? Câteva mii de euro”, a spus Florin Talpan.