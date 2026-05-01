Real Madrid va încheia un nou sezon fără vreun trofeu câștigat, iar acest lucru a creat tensiuni imense la gruparea de pe „Santiago Bernabeu”.

Dani Ceballos, discuție aprinsă cu Alvaro Arbeloa

Mai mulți jucători sunt nemulțumiți la Real Madrid, iar printre aceștia se numără și Dani Ceballos. Mijlocașul spaniol a jucat foarte puțin în acest sezon și este nemulțumit din această cauză.

Spaniolii de la Marca au dezvăluit că Ceballos a mers să discute cu Arbeloa situația sa, iar situația nu s-a încheiat cu bine.

Dani Ceballos le-a comunicat colegilor săi că nu va mai avea niciun fel de contact cu Alvaro Arbeloa, ceea ce înseamnă că nu va mai juca în acest sezon.

„'I-am cerut antrenorului să nu mai avem nicio relație'. Cu aceste cuvinte, Ceballos și-a pecetluit practic soarta la Madrid în urmă cu o săptămână.

Totul a pornit de la o conversație cu Arbeloa. Joia trecută, Ceballos a ajuns la Valdebebas, a intrat în biroul tehnicianului, iar la ieșire, în fața colegilor din vestiar, a recunoscut că i-a cerut antrenorului să rupă orice fel de relație profesională.

Jucătorul a sugerat că există o problemă personală cu Arbeloa și că se așteaptă să nu mai fie convocat la niciun meci. A justificat acest gest prin dorința de a nu afecta negativ grupul, declarând că își respectă profund toți coechipierii.

Discuția dintre Arbeloa și Ceballos, care a avut loc în biroul tehnicianului la inițiativa jucătorului, a fost un dialog tensionat, despre care clubul a fost informat imediat.

Dincolo de acest incident specific, la nivelul clubului există convingerea că jucătorul a căutat deliberat un conflict pentru a-și justifica plecarea și lipsa de minute jucate. Pentru Ceballos, situația devenise atât de insuportabilă, încât nu a mai putut aștepta finalul sezonului”, a relatat Marca despre situația de la Real Madrid.

Real Madrid, departe de lider în La Liga

Real Madrid mai are de jucat cu Espanyol (3 mai, 22:00), FC Barcelona (10 mai, 22:00), Oviedo (14 mai, 22:30), Sevilla (17 mai, 19:00) și Athletic Bilbao (24 mai, 19:00):

Madrilenii au 74 de puncte după 33 de etape și sunt departe de liderul și rivala Barcelona, care are 85 de puncte și este foarte aproape de un nou titlu în La Liga.

Florentino Perez a decis: Jurgen Klopp nu mai e în vizorul lui Real Madrid

Florentino Perez (79 de ani), președintele lui Real Madrid, va decide antrenorul care va pregăti echipa din sezonul următor și a luat decizia de a renunța la Jurgen Klopp, anunță spaniolii de la AS.

Germanul de 58 de ani a fost marele vis al președintelui de la Real Madrid, dar acesta pare foarte greu de luat de la RedBull, acolo unde este director sportiv la nivel global, pentru toate echipele deținut de gigantul austriac.

Astfel, Jose Mourinho (63 de ani) pare, acum, mare favorit pentru a reveni la Real Madrid, după ”mandatul” din 2010-2013, în care s-au făcut mai multe transferuri importante pentru istoria recentă a clubului.

Portughezul a beneficiat de susținerea lui Perez în această perioadă și clauza sa de reziliere, în valoare de trei milioane de euro, ar fi fost un ”chilipir” pentru formația de pe ”Bernabeu”.