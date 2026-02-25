Raphinha (29 de ani) s-a arătat optimist cu privire la scenariul ca Barcelona să întoarcă soarta calificării în returul semifinalei din Cupa Regelui cu Atletico Madrid pe Camp Nou, după eșecul 0-4 în tur.

Raphinha, optimist înaintea returului cu Atletico Madrid

Barcelona va primi pe 28 februarie, în etapa a 26-a din La Liga, vizita lui Villarreal. Ulterior, pe 3 martie, va disputa confruntarea cu Atletico Madrid din Cupa Regelui.

Raphinha a susținut că Barcelona este echipa capabilă să întoarcă spectaculos soarta calificării, chiar dacă a recunoscut că pe catalani îi așteaptă un meci dificil.

„Suntem încrezători că vom juca un meci bun. Credem că suntem capabili să o facem. Dacă există o echipă capabilă de o revenire, aceea suntem noi. Știm că meciul va fi dificil, o schimbare de situație foarte complicată, dar cred că suntem pregătiți pentru ceea ce ne așteaptă.

Raphinha: „Suntem ca o familie”

Vestiarul este grozav, ca să fiu sincer. Din câte văd, jucătorii se înțeleg de minune. Cred că suntem ca o familie aici. În cele din urmă, petrecem mult mai mult timp împreună decât cu propriile noastre familii, între călătorii, antrenamente și tot restul. Sincer, văd o atmosferă de prietenie autentică și cred că o mare parte din succesul nostru se datorează acestui lucru.

A fi unul dintre liderii Barcei este ceva foarte semnificativ. După cum am spus, de când am ajuns, am încercat întotdeauna să ajut cu tot ce am putut. A fi căpitanul Barcei este ceva ce li se întâmplă foarte puțini jucători. Este un privilegiu imens, ceva ce nici în cele mai îndrăznețe visuri ale mele nu mi l-aș fi imaginat”, a declarat Raphinha, citat de Goal.com.