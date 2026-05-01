Decizie radicală la FCSB înaintea deplasării de la Miercurea Ciuc! Cine iese din lot și ce se întâmplă cu poarta campioanei

Decizie radicală la FCSB înaintea deplasării de la Miercurea Ciuc! Cine iese din lot și ce se întâmplă cu poarta campioanei Superliga
SPORT.RO
Data publicarii:
Data actualizarii:

Roș-albaștrii au pregătit schimbări majore pentru duelul cu Csikszereda. Un transfer recent rămâne acasă, iar în poartă apare din nou un puști.

TAGS:
FCSBSuperligaStefan Tarnovanu
Din articol

FCSB va deschide vineri, de la ora 20:30, etapa a 7-a din play-out-ul SuperLigii, pe terenul celor de la Csikszereda. Pentru această deplasare, cuplul de antrenori Lucian Stoica - Alin Stoica a luat o decizie surprinzătoare în privința lotului. Potrivit Fanatik, mijlocașul Ofri Arad nu a făcut deplasarea la Miercurea Ciuc, deși nu se confruntă cu probleme medicale. Jucătorul israelian în vârstă de 27 de ani, sosit liber de contract în ianuarie de la Kairat Almaty, a adunat doar 4 prezențe în tricoul campioanei en-titre.

Târnovanu, scos dintre buturi pentru a doua oară la rând

În ceea ce privește postul de portar, titular va fi tânărul Matei Popa (19 ani). Este al doilea meci consecutiv în care goalkeeper-ul primește încredere din partea băncii tehnice, după ce a apărat și în victoria cu Petrolul Ploiești, scor 3-1.

×
ÎNAPOI LA ARTICOL

Astfel, Ștefan Târnovanu își pierde din nou locul în echipa de start, după plecarea lui Mirel Rădoi. Ultima apariție a internaționalului român, evaluat la 3,8 milioane de euro și cu un contract valabil până în vara lui 2028, a fost în succesul cu Farul Constanța (3-2), meci în care a fost vinovat la ambele reușite ale adversarilor.

Fostul jucător Marian Aliuță a analizat mutările din tabăra roș-albaștrilor, punctând că portarul Matei Popa are de gestionat o presiune foarte mare în poarta campioanei.

„Târnovanu nu prea e pe placul patronului. Nu prea a fost apreciat. Nici când apăra. La prima greșeală îi dădea mereu în cap. Din punctul meu de vedere e o presiune mare pe portar, mai ales că e tânăr, cum e Popa. E un portar bun, încă nu are forță, experiență. Sezonul viitor se va bate iar la campionat și va fi presiune. Vei juca cu Dinamo, cu Rapid, cu Craiova, cu CFR Cluj. Ce se întâmplă dacă greșește? O să îl vedem criticat? Ai nevoie de un portar cu experiență”, a spus Aliuță, adăugând că noul statut al lui Târnovanu îi poate afecta cota de piață: „Nu poți spune că nu a avut momente foarte bune și a scos echipa. Vezi că îți poate distruge cariera… Dacă nu joci, poți să fii tanc. Cine îl mai ia pe el undeva? Să câștige și clubul 2-3 milioane?”.

Mormântul unui bărbat din Slovacia a fost deschis pentru că rudele susțineau că aud zgomote. „Parcă bătea în sicriu”
FK Csikszereda - FCSB pentru Conference League, pe Sport.ro de la ora 20:30!
Ce a spus Gigi Becali după ce propriul jucător a dat-o în judecată pe FCSB
Mesajul antrenorului lui Florinel Coman la scurt timp după ce Gigi Becali a zis că îl așteaptă la FCSB: „Fără scuze!”
ULTIMELE STIRI
Ioan Becali a făcut anunțul! Andrei Borza pleacă de la Rapid: „4.000.000 de euro, și cu asta basta”
Noroc pentru Elias Charalambous? Walter Mazzarri nu s-a înțeles cu Iraklis Salonic
De ce a dispărut Andrei Vlad din lotul noii echipe: românul nu a jucat niciun minut de la transferul în Polonia
România - China s-a încheiat! Meci de fotbal inedit în finalele Torneo delle Nazioni
Tensiune imensă la Real Madrid! Fotbalistul e „pe făraș” după ce l-a confruntat pe Arbeloa
vezi mai multe stiri
CELE MAI CITITE
”NU” pentru FCSB! Adrian Șut a ales altă echipă pentru sezonul următor

MM Stoica a găsit antrenor pentru FCSB: ”Omul vrea să vină”

Noul antrenor de la FCSB, situație inedită: ”Dacă nu acceptă, să se ducă în altă parte”

A venit decizia finală: o echipă din play-off nu a primit licența UEFA! Ce se întâmplă cu Rapid

Definiția ghinionului: a ratat trei penalty-uri consecutive și când a marcat i s-a anulat golul din cauza unui coechipier

Victor Pițurcă e gata să revină în fotbal: ”Acolo m-aș implica”



Recomandarile redactiei
Ioan Becali a făcut anunțul! Andrei Borza pleacă de la Rapid: „4.000.000 de euro, și cu asta basta”
Noroc pentru Elias Charalambous? Walter Mazzarri nu s-a înțeles cu Iraklis Salonic
Tensiune imensă la Real Madrid! Fotbalistul e „pe făraș” după ce l-a confruntat pe Arbeloa
De ce a dispărut Andrei Vlad din lotul noii echipe: românul nu a jucat niciun minut de la transferul în Polonia
”Gigantul” lui FCSB, în echipa lunii!
Alte subiecte de interes
Thomas Darazs, antrenorul lui LASK, debutează în cupele europene contra lui FCSB! Ca jucător a înfruntat două cluburi din România
LASK Linz - FCSB, în play-off-ul Europa League, de la ora 20:00, EXCLUSIV pe VOYO!
Prima reacție a lui Marius Șumudică, după ce s-a vehiculat că urmează să preia banca Rapidului
Ilie Dumitrescu, uluit de ce se întâmplă la Rapid: "E îngrijorător!"
Gigi Becali a tras concluzia despre Ștefan Târnovanu
Șumudică pune tunurile pe un titular de la FCSB: "Eu i-am zis lui Gigi Becali și mă lua la mișto"
CITESTE SI
stirileprotv Mormântul unui bărbat din Slovacia a fost deschis pentru că rudele susțineau că aud zgomote. „Parcă bătea în sicriu”

protv O mai țineți minte pe Lauren Holly, superba parteneră a lui Jim Carrey în ”Tăntălăul și gogomanul”? Acum e de nerecunoscut

stirileprotv Un șofer de 19 ani, care circula haotic pe A2, urmărit dintr-un elicopter al poliției. Ce au descoperit când l-au oprit

stirileprotv Insula exotică cu ape limpezi și 31°C chiar și iarna, desemnată cea mai bună din lume pentru înot

VIDEO VOYO.RO
UFC
UFC Fight Night: Sterling vs Zalal


00:00
UFC
UFC Fight Night: Burns vs Malott


00:00
UFC
UFC 327: Prochazka vs Ulberg


00:00
UFC
UFC Fight Night: Moicano vs Duncan


00:00
UFC
UFC Fight Night: Adesanya vs Pyfer


00:00
UFC
UFC Fight Night: Evloev vs Murphy


00:00
UFC
UFC Fight Night: Emmett vs Vallejos


00:00
UFC
UFC 326: Holloway vs Oliveira 2


00:00
UFC
UFC Fight Night: Moreno vs Kavanagh


00:00
UFC
UFC Fight Night: Strickland vs Hernandez


00:00
Modifică setările cookies
Don’t miss out on our news and updates! Enable push notifications
Get notifications about important news!