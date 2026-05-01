Un psiholog a dezvăluit de ce boli mintale suferea Diego Armando Maradona

Diego Armando Maradona, pe lângă dependenţele sale, suferea de „tulburare bipolară” şi de „tulburare de personalitate narcisistă”, a afirmat, joi, un psiholog, membru al echipei medicale judecate pentru posibile neglijenţe fatale în îngrijirea starului, relatează AFP.

Carlos Diaz, specialist în adicţii, a fost audiat pentru prima dată la tribunalul din San Isidro (lângă Buenos Aires), unde şapte profesionişti din domeniul sănătăţii (medic, psihiatru, psiholog, asistenţi medicali) sunt judecaţi de două săptămâni pentru eventuala lor responsabilitate în decesul din 2020 al starului fotbalului argentinian.

"În cazul lui Maradona, trebuia tratată, pe lângă dependenţa (de alcool şi de psihotrope), o tulburare bipolară şi o tulburare de personalitate narcisistă. Trei afecţiuni cronice (care durează) toată viaţa", a declarat Carlos Diaz, afirmând că l-a însoţit pe Maradona spre abstinenţă în ultima lună a vieţii sale.

"Nu ştia cum să gestioneze" frustrarea

Este pentru prima dată când un specialist menţionează în mod public un diagnostic de afecţiuni mentale în cazul lui Maradona, ale cărui dependenţe erau însă cunoscute, în special de cocaină şi alcool. "Mi s-a explicat că tot consumul său era strâns legat de succesele sale sportive şi că, în faţa unei frustrări, nu ştia cum să gestioneze" situaţia, a mai explicat Diaz.

Maradona, legendă a fotbalului şi campion mondial în 1986, a murit la 60 de ani, pe 25 noiembrie 2020, în urma unui şoc cardiorespirator şi a unui edem pulmonar, singur în patul său dintr-o locuinţă închiriată, în timpul îngrijirii la domiciliu pentru recuperarea după o intervenţie neurochirurgicală fără complicaţii.

Carlos Diaz, medic specialist în dependenţe în vârstă de 34 de ani, a explicat că l-a cunoscut pe Maradona cu doar o lună înainte de moartea acestuia, adică la sfârşitul lunii octombrie 2020, şi a detectat la el "o dorinţă reală de schimbare" în ceea ce priveşte dependenţele sale. Singurul său rol în anturajul vedetei, a susţinut el, a fost acela de a-l însoţi într-un program de abstinenţă, care, potrivit lui, a funcţionat. "Analiza toxicologică a arătat acest lucru, şi exact aşa s-a întâmplat", a asigurat el.

Maradona "voia să fie curat"

La primul proces privind moartea lui Maradona, care a fost anulat în mai 2025 după recuzarea unei judecătoare, un medic legist a certificat că urme de droguri sau alcool în sângele lui Maradona, în momentul morţii sale, nu au fost descoperite în analizele toxicologice. "Toţi voiam ce era mai bun pentru Maradona", a asigurat Carlos Diaz, precizând că decesul starului nu îi aducea niciun avantaj, dimpotrivă, "doar pierderi".

Pierderi "economice, emoţionale, mai ales pentru familia mea. Numai pierderi, pentru că ceea ce mă face să mă simt cel mai neputincios este faptul că eram total convins că pacientul voia să fie curat, că voia să fie lipsit de dependenţe", a meditat el.

Inculpaţii din proces neagă orice responsabilitate în moartea lui Maradona, invocând cauze naturale. Ei se ascund în spatele specialităţii lor, un rol segmentat în jurul lui, aruncând de facto responsabilitatea asupra altora. Ei riscă între 8 şi 25 de ani de închisoare. Procesul, cu două şedinţe pe săptămână, s-ar putea prelungi până în iulie.