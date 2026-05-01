Federația Română de Fotbal a publicat pe site-ul oficial echipa lunii aprilie în Liga 2 și nominalizările pentru antrenorul ei.

Echipa ideală a lunii aprilie

Portar:

Alexandru Maxim (FC Voluntari)

Fundași:

Matei Marin (Olimpia Satu Mare), Dănilă Parfeon (Metalul Buzău), Denis Haruț (Sepsi OSK);

Mijlocași:

Dragoș Tescan (FC Bihor), Gideon Goodlad (Corvinul Hunedoara), Mircea Donca (Olimpia Satu Mare), Saim Tudor (Metalul Buzău);

Atacanți:

Marius Hosu (Olimpia Satu Mare), Matko Babić (FC Voluntari), Mihai Roman (FC Voluntari)

Nominalizările pentru antrenorul lunii aprilie

Valentin Stan (Metalul Buzău);

Florin Pîrvu (FC Voluntari);

Zoltan Ritli (Olimpia Satu Mare).

Cum îl prezenta FC Voluntari în vara lui 2024 pe Alexandru Maxim de la FCSB

Portarul Alexandru Maxim, născut pe 23 ianuarie 2007, are peste 2 metri și este împrumutat de FCSB la FC Voluntari pentru al doilea sezon.

”Bun venit, Alexandru Maxim!

🤝🏻Cluburile FC Voluntari și FCSB au ajuns la un acord în privința împrumutului goalkeeper-ului Alexandru Maxim la echipa noastră.

ℹ️În vârstă de 17 ani și cu o înălțime de 2,02, Alex are selecții la naționalele de fotbal ale României U-15, U-16, și U-17.🇷🇴

🏆 Deasemenea, Maxim este câștigător al campionatului, al Cupei și SuperCupei României cu FCSB , grupa 2007, în sezonul 2021/2022 și al Cupei de tineret în sezonul 2022/ 2023.

Clubul nostru îi urează,, Bun Venit!" și îi dorește mult succes în tricoul FC Voluntari!”, posta gruparea din Ilfov la începutul împrumutului.