Barcelona este foarte aproape să câștige titlul în La Liga pentru al doilea an consecutiv.
Hansi Flick semnează noul contract cu FC Barcelona.
Joan Laporta nu putea trece cu vederea performanțele din acest sezon ale catalanilor conduși de pe margine de Hansi Flick, astfel că președintele Barcelonei i-a propus neamțului o prelungire a contractului până în iunie 2028.
Hansi Flick a acceptat oferta Barcelonei și a prelungit pe încă un an înțelegerea cu Barcelona care s-ar fi încheiat în iunie 2027, conform Mundo Deportivo.
Noul contract va avea și opțiunea de prelungire până în vara lui 2029, dacă cele două părți vor dori asta.
Barcelona a început lucrările pentru montarea noului acoperiș de pe „Camp Nou”
Catalanii au început să monteze grinzile metalice care vor susține noul acoperiș al arenei care după finalizarea lucrărilor de renovarea va avea o capacitate de 105.000 de locuri.
Montarea acoperișului va avea loc la finalul sezonului viitor, 2026/2027 și va dura patru luni. Astfel că, Barcelona nu va putea juca în stagiunea viitoare pe „Camp Nou” și, cel mai probabil, va începe stagiunea 2027-2028 pe „Estadi Olimpic Lluis Companys”, unde a mai jucat în trecut.
