În primă fază, Rapid și FC Argeș nu au primit licența pentru cupele europene, însă cele două au făcut apel.

Comisia de Apel a decis să acorde licența UEFA celor de la Rapid, însă nu și lui FC Argeș. Astfel, indiferent de poziția ocupată în play-off, piteștenii nu vor putea juca în cupele europene din cauza unor datorii.

Pe lângă cele 5 formații din play-off rămase, alte patru echipe din play-out au obținut licența UEFA și vor avea dreptul de a participa la barajul pentru Conference League: FCSB, FC Botoșani, FK Csikszereda și Farul Constanța.

Lista completă a echipelor din Superliga care au primit licența UEFA

U Craiova 1948 Club Sportiv SA

Fotbal Club CFR 1907 Cluj SA

Asociaţia Fotbal Club Botoşani

Asociaţia Futball Klub Csikszereda

Asociaţia Sportivă Fotbal Club Universitatea Cluj

Fotbal Club Rapid 1923 SA

F.C.V. Farul Constanţa SA

SC Fotbal Club FCSB SA

SC Dinamo 1948 SA

Ce spunea Dani Coman despre problemele lui FC Argeș cu licența UEFA

În urmă cu aproximativ o săptămână, Dani Coman, președintele lui FC Argeș, se anunța încrezător că problemele financiare ale clubului piteștean se vor rezolva.

"Deocamdată nu avem licență europeană, dar am făcut recurs în timp util și sperăm ca lucrurile să rezolve. Motivul este criteriul financiar. Da, este adevărat (n.r - neplata unor datorii la timp).

Se vor rezolva problemele în cel mai scurt timp, iar jucătorii vor fi cu banii la zi. Noi am făcut recurs în timp util, problemele financiare se vor rezolva în 10 zile, maxim două săptămâni, iar jucătorii vor fi cu toți banii la zi", a spus Dani Coman, marțea trecută, la Digisport.