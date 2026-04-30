După ce Elias Charalambous a ezitat să revină la echipa alături de care a câștigat două titluri în ultimii ani, FCSB s-a reorientat. Mihai Stoica, managerul general de la FCSB, a dezvăluit că are deja o listă finală și așteaptă ”OK-ul” din partea patronului echipei pentru a demara negocierile.

Oficialul campioanei României nu a vrut să dea nume, dar în ultima perioadă a spus foarte clar că următorul antrenor care va prelua echipa va fi străin.

MM Stoica a găsit antrenor pentru FCSB

FCSB este pe primul loc în play-out și este sigură de participarea la barajul pentru Conference League. Obiectivul fixat de Becali pentru acest final de sezon este calificarea echipei în cupele europene, performanță care ar salva, într-o oarecare măsură, sezonul pentru campioana en-titre.

„Am o ordine făcută, aștept să-mi dea Gigi OK-ul, am lista finală, e un nume și omul vrea să vină, ne înțelegem și la salariu, și la tot, și la componența staff-ului.

Nu pot să dau niciun detaliu, nu vreau să discut absolut nimic despre persoana respectivă. O să vină dintr-o țară frumoasă, încărcată de istorie”, a spus MM Stoica, la Prima Sport.

FCSB, ca și calificată la barajul pentru Conference League

FCSB evoluează în prezent în play-out. Cu trei etape rămase de disputat, echipa și-a asigurat matematic prezența în semifinalele barajului pentru Conference League.

Acolo, roș-albaștrii o vor întâlni, cel mai probabil, pe FC Botoșani, potrivit situației actuale din clasament și a faptului că UTA Arad nu deține licența pentru cupele europene. Formația care va câștiga acest baraj preliminar va juca un meci decisiv cu echipa clasată pe locul 4 din play-off, poziție ocupată acum de Dinamo.