UPDATE 0-0 la pauză (se joacă două reprize de 35 de minute), după o primă repriză în care micii tricolori au dominat și au avut mai multe ocazii.

LIVE TEXT pe Sport.ro de la ora 12:00, reprezentativele Under 15 ale României și Chinei dispută finala pentru locul 7 de la prestigiosul turneu internațional Torneo delle Nazioni, la Mariano del Friuli (Italia).

După 2-2 cu Austria (decarul austriecilor este un fotbalist român) și 2-1 cu Portugalia, naționala Under 15 a României a pierdut clar miercuri seara meciul cu Italia din cadrul Torneo delle Nazioni, 0-3.

În meciul precedent, Italia pierduse în fața Chinei, 0-2!

Rezultatele de la Torneo delle Nazioni U-15 2026

Etapa 1 (25 aprilie):

Austria - România 2-2

Scoția - Muntenegru 2-1

Portugalia - Cehia 2-2

Slovenia - China 2-1

Italia - Țara Galilor 3-0

Moldova - Macedonia de Nord 0-3

Etapa 2 (27 aprilie):

Cehia - Austria 2-1

Muntenegru - Moldova 1-1

România - Portugalia 2-1

Slovenia - Scoția 2-0

China - Italia 2-0

Macedonia de Nord - Țara Galilor 1-2

Etapa 3 (29 aprilie):

Scoția - Macedonia de Nord 3-0

Austria - China 1-0

Moldova - Cehia 1-4

Țara Galilor - Slovenia 1-3

Portugalia - Muntenegru 2-0

Italia - România 3-0

Clasamentul și finalele

1. Slovenia 9p

2. Cehia 7p

3. Italia 6p (+4)

4. Scoția 6p (+2)

5. Portugalia 4p (+1)

6. Austria 4p (0)

7. România 4p (-1)

8. China 3p (0)

9. Macedonia de Nord 3p (-1)

10. Țara Galilor 3p (-4)

11. Muntenegru 1p (-3)

12. Moldova 1p (-6)

Finalele de vineri 1 mai:

Slovenia - Cehia pentru trofeu

Italia - Scoția pentru locul 3

România - China pentru locul 7 etc.

Lotul naționalei U15 a României convocat de selecționerul Lucian Mezei

Portari

Matei ENE (Sepsi OSK), Emanuel ILAȘ (CFR Cluj);

Fundași

David STROE (Real Zaragoza | Spania), Darius CIUCARDEL (Universitatea Craiova), Emanuel MURGU (Rapid), Maximilian ANGHEL (Universitatea Craiova), Luca MEZE (UTA Arad), Șerban POP (CFR Cluj), Eduard CORNELIU (CS Dinamo), Răzvan GROSARIU (FCSB);

Mijlocași

Robert MÂNZU (Rapid), David DINIȚĂ (Dinamo), Andrei TODEA (ACS Târgu Mureș 1898), Cristian FICĂU (FC Bacău), Raul NEACȘU (CFC Argeș), Luca RADU (UTA Arad), Luca BUICĂ (Farul Constanța), Valentin MARICA (FCSB);

Atacanți

Eduard POPA (Real Zaragoza | Spania), Darius PLOPEANU (Universitatea Craiova), Viorel PLUGARU (CFR Cluj), Andrei BĂTRÂN-BURCHARDT (UTA Arad).