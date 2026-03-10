Cu un parcurs dezastruos în Premier League și la doar un punct peste zona retrogradabilă, Tottenham pregătește jocul de Champions League cu Atletico Madrid. Igor Tudor a primit și câteva vești bune înaintea jocului.

Radu Drăgușin revine în lotul lui Tottenham la meciul cu Atletico Madrid

Interimarul de la Spurs a confirmat că Radu Drăgușin s-a recuperat după problemele medicale care l-au făcut să rateze partida cu Crystal Palace. Fundașul român va fi astfel în lot, după ce în această iarnă a fost trecut pe lista UEFA.

"Djed Spence, Cristian Romero și Radu Drăgușin se întorc în lot. Este bine. Pentru prima dată am la dispoziție o echipă în care jucătorii vor putea evolua în pozițiile lor obișnuite. Avem atât experiență, cât și calitate", a spus Igor Tudor, pentru SpursPlay.

Cristian Romero revine după 4 etape de suspendare

Șansele ca Radu Drăgușin să fie titularizat la Madrid par destul de mici, având în vedere că la Tottenham revine căpitanul Cristian Romero, care în Premier League a avut de ispășit patru etape de suspendare. Pe lângă argentinian, Igor Tudor îi mai are la dispoziție pe stoperii Kevin Danso și Micky van de Ven.

"Romero ne-a lipsit foarte mult. A muncit foarte mult în aceste două-trei săptămâni. A lucrat inclusiv suplimentar pentru a fi în formă la revenire. Sunt sigur că la meciul cu Atletico va fi un lider, așa cum a fost mereu", a mai spus Igor Tudor, la conferința de presă.

În ciuda revenirilor importante anunțate de Igor Tudor, lista absenților de la Tottenham rămâne vastă. Yves Bissouma și Souza nu sunt pe lista UEFA, în timp ce James Maddison, Destiny Udogie, Lucas Bergvall, Mohammed Kudus, Dejan Kulusevski, Wilson Odobert, Rodrigo Bentancur și Ben Davies sunt în continuare accidentați.

După meciul de marți seară, Tottenham va juca pe terenul lui Liverpool, duminică, în Premier League, LIVE pe VOYO. Miercuri, 18 martie, este programat returul cu Atletico Madrid din UCL.