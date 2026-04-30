Vinicius este legitimat în momentul de față la Gremio. Vârful brazilian a evoluat de-a lungul carierei sale pentru echipe importante din elita fotbalului european: Fulham, Benfica, PSV, Tottenham, Monaco sau Galatasaray.

Partidă nefastă pentru Carlos Vinicius

Ziua de joi, 30 aprilie, va rămâne însă ca o amintire foarte neplăcută pentru atacant. Carlos Vinicius nu a putut să înscrie din trei încercări împotriva portarului Perez Kirby, la un penalty invalidat de arbitru în două rânduri.

Sebastian Perez i-a ghicit de fiecare dată intenția adversarului său și l-a oprit în drumul către golul care ar fi putut decide soarta meciului. Ultima încercare de a puncta a avut loc în minutul 17.

Mai mult decât atât, Perez i-a respins de două ori mingea lui Vinicius în bară. Atacantul lui Gremio are toate motivele să considere că a trecut printr-o seară de-a dreptul ghinionistă. El a reușit să înscrie în minutul 79, însă golul său a fost anulat pentru un henț anterior al unui coechipier, chiar înainte de a primi balonul.

Un atacant cu un CV solid

Carlos Vinicius are în palmares campionatul (2024) și Supercupa Turciei (2023) cu Galatasaray, Cupa Olandei (2022) cu PSV și Supercupa Portugaliei cu Benfica (2019).

El a fost golgheterul campionatului Portugaliei, în sezonul 2019-2020, cu 18 goluri marcate pentru Benfica Lisabona.