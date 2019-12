Atac TAIOS la adresa lui Ronaldo: "Daca nu castigi trebuie sa fii aici sa arati respect." Portughezul, luat la tinta de un fost coleg

Messi a castigat aseara al saselea Balon de Aur.

Lionel Messi a scris istorie si a castigat cel mai important trofeu fotbalistic la nivel individual pentru a sasea oara.

Marele sau rival, Cristiano Ronaldo (5 Baloane de Aur) a lipsit de la gala si acest lucru a starnit mai multe reactii negative.

Unul dintre atacurile adresate portughezului a venit chiar de la fostul sau coleg, Luka Modric:

"Cand nu castigi trebuie sa fii aici sa arati respect. Asa este fotbalul. Sunt aici pentru a sarbatori fotbalul. I-am dat premiul si l-am felicitat. Sunt fericit sa fiu aici. Poate fi o buna traditie si castigatorul sa vina in fiecare an pentru a livra premiul noului castigator. Suntem rivali, dar in primul rand exista respect. Trebuie sa va bucurati de fotbal si asta este, ca si in alte sporturi unde sunt mari sportivi si arata respect", a a fost mesajul transmis de Modric.

Luka Modric a castigat Balonul de Aur in 2018, dar in 2019 a fost protagonistul unui moment istoric si nu s-a aflat nici macar in primii 30 de favoriti la castigarea trofeului.

"Este ceva impresionant cand vezi toate aceste Baloane de Aur impreuna, nu pare real. Dovedeste ca e un jucator nemaipomenit. Unul din cei mai buni din toate timpurile. Jos palaria pentru ceea ce a facut. Trebuie sa-l felicitam", a mai spus Modric.